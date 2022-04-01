Farmacias de turno del mes de abril en Roque Pérez

VIERNES 1 SALINAS, PTE PERÓN 406

SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 MANGAS, BERRO 250

LUNES 4 ROQUE PÉREZ, RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

MARTES 5 ARGENTINA, SARMIENTO Y MITRE

MIÉRCOLES 6 SCHIAVI, MITRE 1257

JUEVES 7 SALINAS, PTE PERÓN 406

VIERNES 8 MANGAS, BERRO 250

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 LARA, TARIGO 1136

LUNES 11 ARGENTINA, SARMIENTO Y MITRE

MARTES 12 SCHIAVI

MIÉRCOLES 13 LARA

JUEVES 14 MANGAS

VIERNES 15 LARA

SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 ROQUE PÉREZ

LUNES 18 LARA

MARTES 19 SALINAS

MIÉRCOLES 20 MANGAS

JUEVES 21 LARA

VIERNES 22 ROQUE PÉREZ

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 LARA

LUNES 25 MANGAS

MARTES 26 SALINAS

MIÉRCOLES 27 LARA

JUEVES 28 ROQUE PÉREZ

VIERNES 29 ARGENTINA

SÁBADO 30 Y DOMINGO 1 DE MAYO SCHIAVI

Gentileza de Farmacia Roque Pérez.-

Acerca de Redacción

¿QUIÉNES HACEMOS ESTE MEDIO? ***Carlos Zampini. Jefe de Redacción y Contenidos desde agosto de 2008 de este medio. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. Trabajó en Diario Crónica como Cronista volante - Colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Dos programas de TV en Roque Pérez. Programa de Radio "Área 51 por FM Nova". Es Locutor matrícula Nº 7705. Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y menciones especiales. ***Flavia Farias: Redacción. Estudiante del último año de la carrera de Gestión, Política y Comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda. Docente de "Comunicación y Medios" del Plan FINES año 2019. Escuela Nº2. Trabajadora de Prensa del Movimiento Evita de Roque Pérez. Colaboradores especiales y coberturas fuera de Roque Pérez: Luca Zampini (Ediciones digitales, videos, etc.). Olivia Zampini e Ignacio Lazzero (Sección Deportes). RPEREZNETONLINE.COM.AR Desde agosto de 2008 informando con la verdad. E-MAIL: [email protected]

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