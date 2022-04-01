Farmacias de turno del mes de abril en Roque Pérez

VIERNES 1 SALINAS, PTE PERÓN 406
SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 MANGAS, BERRO 250
LUNES 4 ROQUE PÉREZ, RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 5 ARGENTINA, SARMIENTO Y MITRE
MIÉRCOLES 6 SCHIAVI, MITRE 1257
JUEVES 7 SALINAS, PTE PERÓN 406
VIERNES 8 MANGAS, BERRO 250
SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 LARA, TARIGO 1136
LUNES 11 ARGENTINA, SARMIENTO Y MITRE
MARTES 12 SCHIAVI
MIÉRCOLES 13 LARA
JUEVES 14 MANGAS
VIERNES 15 LARA
SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 ROQUE PÉREZ
LUNES 18 LARA
MARTES 19 SALINAS
MIÉRCOLES 20 MANGAS
JUEVES 21 LARA
VIERNES 22 ROQUE PÉREZ
SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 LARA
LUNES 25 MANGAS
MARTES 26 SALINAS
MIÉRCOLES 27 LARA
JUEVES 28 ROQUE PÉREZ
VIERNES 29 ARGENTINA
SÁBADO 30 Y DOMINGO 1 DE MAYO SCHIAVI
Gentileza de Farmacia Roque Pérez.-