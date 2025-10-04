4 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 4 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA

Redacción 7 horas atrás

Farmacia de turno del sábado 4 en Roque Pérez: Farmacia Lara, ubicada en avenida Tarigo 1136.-

 

Más historias

Axel Kicillof se refirió a la denuncia contra Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”

2 horas atrás Redacción

Kicillof activó el WhatsApp y envió un kit de campaña a los intendentes peronistas

4 horas atrás Redacción

Habló Fred Machado y apeló al principio de inocencia

6 horas atrás Redacción