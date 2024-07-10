FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 10 DE JULIO EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ROQUE PÉREZ, UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 1280 DE LA CIUDAD DE ROQUE PÉREZ. FRENTE A LA PLAZA MITRE.-
RECORDAMOS QUE ESTA FARMACIA TAMBIÉN ES PERFUMERÍA Y ALLÍ PODRÁS ENCONTRAR HASTA PERFUMES IMPORTADOS DE PRIMER NIVEL.-
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