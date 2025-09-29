Redacción 9 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 29 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI, UBICADA EN AVENIDA MITRE 1257.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Sigue leyendo Anterior Kicillof: “El presidente debe convocar a los gobernadores porque el narcotráfico es un tema federal”Siguiente Inconvenientes en un servidor interrumpieron el servicio de este medio Más historias Noticias Triple crimen: los familiares de Brenda se reunieron con el abogado Fernando Burlando 2 horas atrás Redacción Noticias Se desploma la venta de combustibles 4 horas atrás Redacción Noticias Dinero narco en la política argentina: los US$ 200.000 que complican a José Luis Espert 6 horas atrás Redacción
