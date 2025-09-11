11 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 11 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI

Redacción 48 minutos atrás

FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 11 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI, UBICADA EN AVENIDA MITRE 1257.-

 

Más historias

Kicillof mantiene su estrategia tras el triunfo, Massa espera señales y vuelve la interna con La Cámpora

2 horas atrás Redacción

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica

3 horas atrás Redacción

Se cumplen 24 años del 11/S, los atentados en Estados Unidos

4 horas atrás Redacción