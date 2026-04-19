19 de abril de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL DOMINGO 19 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA

Redacción 7 horas atrás

FARMACIA DE TURNO DEL DOMINGO 19 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA, UBICADA EN AVENIDA TARIGO 1136.-

 

Más historias

Nicolás Márquez consideró que Adorni es un “mentiroso” y un “inmoral»

2 horas atrás Redacción

Panorama meteorológico durante lunes 20 y martes 21 para Roque Pérez y la zona DC3

3 horas atrás Redacción

Hezbolá prometió represalias ante el incumplimiento de Israel del alto el fuego

4 horas atrás Redacción