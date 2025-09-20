F1: Mañana Colapinto largará en 8va. fila

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo clasificar a la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo dos previas al choque de Colapinto por los accidentes del tailandés Alexander Albon (Williams) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron justamente Albon y Hulkenberg, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

En estos momentos se está disputando la Q3.-

