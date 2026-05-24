F1: Colapinto largará en la 5ta. fila en el GP de Canadá

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El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó 10 en la clasificación y largará hoy en la 5ta. fila en la carrera de Canadá.

El podio quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), que buscará cerrar un fin de semana perfecto en Canadá.

La carrera principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se largará hoy domingo a las 17:00 (hora local de Argentina) . El evento se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal y contará con transmisión en vivo para Argentina a través de las señales y plataformas de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

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