Extreme las precauciones hay mucha niebla en la 205

Si debe viajar y salir a Ruta Nacional 205 la Ruta 30, extreme las precauciones ya que hay una intensa niebla.

Hayy muchísima niebla salvo en las zonas donde hay montes de árboles.

Recuerde no circular con las balizas encendidas y si su vehicuño tiene, use el rompenieblas adelante y atrás por favor.

Salga con tiempo y vaya más despacio de lo habitual por la escasa visibilidad que hay, no se ve más allá de 100 metros en algunos tramos de la ruta.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...