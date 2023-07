Expo Rural 2023: CAME participó del ingreso de los primeros animales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su presidente, Alfredo González, y del secretario de Hacienda, Blas Taladrid, participó de la bajada de los primeros animales de la Exposición Rural 2023 organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Vinimos invitados por Nicolás Pino a representar a las economías regionales de la Argentina. Es un sector que nuclea a más de 400 entidades del agro argentino y que exporta por casi 7000 millones de dólares, según los datos de nuestro monitor de las exportaciones”, dijo González durante la actividad. Cabe destacar que CAME junto con SRA están trabajando diferentes temas productivos. En ese sentido, la semana pasada ambas entidades reclamaron la modificación de una resolución judicial que encarece los juicios laborales. Además, CAME será parte de diferentes jornadas de la exposición.

Gentileza Prensa CAME.-