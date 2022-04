Este 5 de mayo Karl Marx cumpliría 200 años y parte de su pensamiento hoy cobra vigencia

Son muchos los libros que explican una época, pero son muchos menos los que la definen. Quizá uno de los aspectos más sorprendentes de El capital es su capacidad para volver a la actualidad con cada crisis económica mundial grave.

Sus ideas provocan debates sobre la muerte del capitalismo y la terrible situación de una clase media que se está pareciendo cada vez más al proletariado. Las circunstancias y las personas cambian; las crisis y algunos libros permanecen.

Estas son las principales ideas que exponía la explosiva trilogía de Marx, de acuerdo al sitio «Historia y Vida».

1. La economía no debe divorciarse de la moral pública y la política. No se puede entender la economía en términos de producción y olvidarse de la explotación de los trabajadores, de la brutal concentración de la riqueza o de unos derechos de propiedad que son injustos.

2. Los derechos de propiedad son el resultado de un proceso histórico violento y abusivo. Además, protegen a sus titulares para que no tengan que compartir la plusvalía, esto es, la diferencia entre el precio al que se vende el producto y lo que pagan al obrero que lo fabricó.

3. Mientras eso ocurre, los trabajadores viven en la pobreza, reciben salarios de subsistencia y se enfrentan a un desempleo rampante. Aquí tenemos una de las fuentes principales de la lucha de clases entre proletarios y propietarios.

Edición de 1867 de El capital.

4. Tanto si son conscientes como si no, existe una lucha de clases entre trabajadores y burguesía. Esa lucha refleja las contradicciones del capitalismo, que hacen de él algo insostenible y que convierten la revolución en urgente y necesaria. Las crisis económicas muestran esas contradicciones y propician la revolución.

5. Si la economía es una ciencia, existen unas leyes universales que predicen su evolución. El capital recoge esas leyes, y por eso puede predecir, a grandes rasgos, el futuro del capitalismo, su caída y la toma del poder del proletariado.

6. Uno de los motivos de la muerte del capitalismo es que este combina la superproducción de sus fábricas y la existencia de una población que no tiene recursos para comprar lo que se produce.

7. Las fábricas de la clase capitalista están condenadas a la quiebra debido a la mecanización masiva. Como el beneficio solo es posible a partir de los salarios de los trabajadores explotados y las máquinas no pueden ser explotadas, a las empresas y al sistema únicamente les espera la bancarrota.

Entre algunas frases célebres de Marx, están las siguientes:

“El hombre es el ser supremo para el hombre”.“La peor lucha es la que no se hace”.“La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría”.“Crees en el amor como propiedad divina porque amas. Crees que Dios es sabio y bondadoso porque no conoces algo superior en tí mismo que la bondad y la inteligencia y crees que Dios existe, que es un ser, porque tú mismo existes y eres un ser”.“El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales; lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno”.“El motor de la historia es la lucha de clases”.

“Igual que en la religión el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza, en la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano”.“La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”.“La religión es el opio del pueblo”.“Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto amor, no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital como hombre amante no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia”.“Todo lo sólido se desvanece en el aire”.“No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.-