Estados Unidos e Israel atacaron el yacimiento de gas más grande del mundo ubicado en Irán

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El ataque apuntó al corazón de la economía energética iraní. South Pars es la mayor reserva de gas conocida en el mundo y provee alrededor del 70% del gas natural doméstico de Irán.

Israel y Estados Unidos bombardearon ayer miércoles las instalaciones del campo de gas de South Pars, en el sur de Irán en un intento por socavar el suministro energético en el país persa que prometió responder a su vez también con ataques a infraestructura energética sensible.

Ehsan Jahanian, confirmó que los misiles lanzados por el tádem Trump – Netanyahu alcanzaron las instalaciones y que equipos de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas. Hasta el momento no hubo información sobre eventuales víctimas ni sobre el alcance preciso de los daños. En tanto, el Ejército iraní calificó el ataque como «un crimen de guerra» y advirtió que «no quedará impune», además de amenazar con atacar «infraestructura enemiga que antes se consideraba segura». «Como ya advertimos , si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo «, advirtió uno de los voceros del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias iraní Fars. «, advirtió uno de los voceros del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias iraní Fars. Teherán advirtió que es «legítimo» atacar «la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen» y subrayó que tomará «represalias contundentes a la primera oportunidad». El ataque apuntó al corazón de la economía energética iraní. South Pars es la mayor reserva de gas conocida en el mundo y provee alrededor del 70% del gas natural doméstico de Irán, un recurso crítico tanto para el consumo interno como para la generación eléctrica del país. Así, la televisión estatal iraní publicó una lista de lo que denominó “blancos legítimos”, entre ellos instalaciones petroleras y gasíferas de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que “serán golpeados en las próximas horas”. Irán acusa a las monarquías del Golfo de permitir a las fuerzas estadounidenses utilizar su territorio y espacio aéreo para los ataques. El campo, ubicado en el Golfo Pérsico frente a las costas de la provincia de Bushehr, es compartido con Qatar —una de las principales potencias exportadoras de gas natural licuado del mundo—, aunque ambos países desarrollan sus respectivas porciones de forma independiente. Irán lleva desarrollando su lado del yacimiento desde finales de la década de 1990, con inversiones multimillonarias en plataformas, refinerías y redes de gasoductos que alimentan tanto el mercado local como las exportaciones regionales. Un ataque sostenido sobre esa infraestructura tendría consecuencias de largo alcance. La interrupción del suministro de gas podría paralizar sectores industriales enteros dentro de Irán, afectar la calefacción de millones de hogares y reducir drásticamente la capacidad del país de generar electricidad, en un momento en que ya enfrenta las presiones económicas de un conflicto bélico en curso. A nivel global, cualquier daño significativo a la producción del campo agregaría tensión adicional a unos mercados energéticos ya sacudidos por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, a través del cual transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial. Gentileza de MinutoUno.- El subgobernador de la provincia de Bushehr,, confirmó que los misiles lanzados por el tádem Trump – Netanyahu alcanzaron las instalaciones y que equipos de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas. Hasta el momento no hubo información sobre eventuales víctimas ni sobre el alcance preciso de los daños.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...