Estados Unidos e Irán mantienen discrepancias en asuntos de política nuclear

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Washington propuso una suspensión de 20 años de las actividades nucleares de Irán, mientras que Irán respondió con una propuesta para suspender su programa nuclear por hasta cinco años durante las estancadas conversaciones en Pakistán, según un informe de The New York Times.

Washington no busca una prohibición permanente del enriquecimiento de uranio de Irán, un compromiso que permitiría a Teherán argumentar que no renunció permanentemente a su derecho, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, a producir combustible nuclear, según fuentes familiarizadas con las conversaciones citadas por el periódico.

La parte estadounidense afirmó que la negativa de Irán a poner fin a sus planes nucleares, desmantelar su infraestructura atómica y exportar sus reservas de combustible fuera del país siempre fue el punto central de la disputa , según el informe.

Otros temas que ensombrecen las negociaciones

Otros temas que ensombrecen las negociaciones incluyen el restablecimiento del libre paso por el Estrecho de Ormuz y el fin del apoyo de Irán a grupos afines como Hamás y Hezbolá, agregó.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien lideró el equipo negociador estadounidense durante las conversaciones, declaró que se habían mantenido “buenas conversaciones” con los negociadores iraníes y que ahora la pelota está en el tejado de Teherán.

“La gran incógnita de ahora en adelante es si los iraníes tendrán la suficiente flexibilidad”, afirmó Vance en Fox News. Respecto a la posibilidad de nuevas conversaciones en los próximos días, Vance indicó que la pregunta debería plantearse “a los iraníes”.

La palabra de Trump

Horas antes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración recibió una llamada de Irán el lunes por la mañana, en la que el gobierno iraní afirmó que “desea fervientemente llegar a un acuerdo”, lo que evidencia el interés de Washington por alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Trump no reveló si Washington había accedido a otra ronda de conversaciones antes de que expire el alto el fuego el 21 de abril, aunque varios medios de comunicación estadounidenses, citando a funcionarios estadounidenses y fuentes regionales, indicaron que ambas partes contemplan la posibilidad de nuevas conversaciones.

Trump también insistió en que el punto conflictivo en las conversaciones con Irán “era el tema nuclear”, y añadió que una prioridad para Estados Unidos es recuperar el uranio enriquecido de Irán. “Vamos a recuperar el polvo (de uranio). Lo recuperaremos. O lo recuperamos de ellos o lo tomamos”, reiteró Trump.

Continúa el diálogo

Estados Unidos e Irán siguen en conversaciones mientras ambas partes buscan una salida diplomática a la guerra, según informaron varios medios estadounidenses el lunes. “No estamos en un punto muerto total. La puerta aún no está cerrada. Ambas partes están negociando. Es un mercado”, declaró una fuente regional a Axios.

Equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana para continuar las conversaciones, según informaron varias fuentes citadas por Reuters, luego de que ambas partes concluyeran su última ronda sin avances.

Funcionarios estadounidenses declararon a la Associated Press que Islamabad y Ginebra se consideraron como posibles sedes para la nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Irán busca la liberación de fondos congelados y un alivio más amplio de las sanciones.

Mientras tanto, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, y el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses “eliminarían” cualquier buque iraní que se acercara al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Según informes, mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía trabajan para reactivar las negociaciones antes de que expire el alto el fuego actual.

Declaraciones del presidente de Irán

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el lunes que cualquier amenaza contra la seguridad del estrecho de Ormuz tendrá consecuencias una gran escalada para el comercio mundial.

Pronunció estas declaraciones en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en referencia a la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un bloqueo al estrecho para impedir que los buques que viajan hacia y desde puertos iraníes transiten por la vía marítima, según un comunicado publicado en la página web de su oficina.

Pezeshkian señaló que Irán siempre buscó garantizar la sostenibilidad del tránsito de buques a través de esta estratégica vía marítima y que “cualquier amenaza contra la seguridad de esta región tendrá consecuencias a gran escala para el comercio mundial”. Añadió que Irán está plenamente preparado para afrontar cualquier escenario en el marco de sus intereses nacionales. Sobre las recientes conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán, Pezeshkian destacó la seriedad y buena voluntad de Irán para alcanzar un acuerdo duradero.

Indicó que, pese a lograr ciertos acuerdos entre ambas partes, las “exigencias excesivas y la falta de voluntad política” de los funcionarios estadounidenses impidieron la finalización de un acuerdo. Pezeshkian subrayó que Irán está dispuesto a continuar las conversaciones de paz exclusivamente dentro del marco del derecho internacional y para proteger los derechos del pueblo iraní, y añadió que Europa puede desempeñar un papel constructivo y alentar a Estados Unidos a cumplir con esos marcos.

Afirmó que los enfoques basados ​​en amenazas, presión y acción militar no solo no logran resolver el problema, sino que también aumentan la complejidad de las cuestiones, y enfatizó que Irán considere la diplomacia como el camino preferido para resolver las diferencias.

En cuanto a la cuestión nuclear iraní, Pezeshkian señaló que su país alcanzadó previamente acuerdos específicos con países europeos, cuyos marcos están completamente claros.

“Irán nunca ha buscado actuar fuera de las regulaciones internacionales y sigue dispuesto a continuar las negociaciones dentro de ese mismo marco”, afirmó.

Qué dijo Macron

Por su parte, Macron señaló sus consultas con Trump y destacó la necesidad de incluir la cuestión del Líbano en el acuerdo inicial de alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Delegaciones de Irán y Estados Unidos mantuvieron largas negociaciones para aliviar las tensiones en Oriente Medio en Islamabad el sábado y la madrugada del domingo, sin lograr un acuerdo, recuerda el informe de Xinhua que consultó la Agencia Noticias Argentinas.

Diálogo Irán-Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo una conversación telefónica con su par de Irán, Seyed Abbas Araghchi, para abordar la situación regional y las recientes negociaciones entre la nación islámica y los Estados Unidos, se informó oficialmente en Moscú.

Araghchi informó a Lavrov sobre los detalles de las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad.

Moscú acogió con beneplácito el compromiso continuo de intensificar los esfuerzos diplomáticos y buscar soluciones que aborden las causas profundas del conflicto y logren la estabilidad a largo plazo en la región, respetando los intereses legítimos de Irán y sus vecinos.

Lavrov subrayó la importancia de prevenir la reanudación de la confrontación armada y reafirmó la constante disposición de Rusia a contribuir a la resolución de la crisis, que no tiene solución militar.

Reiteró la iniciativa rusa de desarrollar un concepto de seguridad para el Golfo Pérsico con la participación de todos los Estados ribereños y con el apoyo de países no regionales capaces de ejercer una influencia positiva en el proceso de negociación.

Condena de China al bloqueo: “peligroso e irresponsable”

El bloqueo de Estados Unidos es peligroso e irresponsable, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun al responder a una consulta sobre el inicio de las acciones militares estadounidenses para bloquear el tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos de Irán.

Y añadió que los informes que afirman que China proporciona apoyo militar a Irán son completamente falsos.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...