“El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán”, indica un comunicado difundido este domingo por el CENTCOM al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

“Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos”, añade en escrito.

Además, el comando estadounidense agregó que “se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo”.

Por esto se recomienda “a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de ‘Avisos a los Navegantes’ y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando naveguen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz.

Noticias Argentinas.-