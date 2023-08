Eris: la nueva cepa de Covid-19 que también está en Argentina

Se detectó en 52 países. La prevalencia sigue aumentando. Para la OMS es una «variante de interés», aunque por el momento, de bajo riesgo. Los expertos advierten en no descuidar la vacunación, sobre todo en los grupos de riego.

El Ministerio de Salud de la Nación informó la presencia de una nueva cepa del coronavirus circulando en la Argentina -la subvariante EG.5, llamada Eris– que es considerada de «interés» por la OMS, debido a que está presente en varios países donde hubo un aumento de casos, en contextos de baja de la inmunidad poblacional y falta de vacunación.

En Argentina, según el Boletín Epidemiológico nacional, se detectaron dos casos: uno en Córdoba y otro en la Ciudad de Buenos Aires. La variante predominante en el país sigue siendo Ómicron.

La mayoría de los casos de esta nueva cepa se registraron en China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España. Aunque su presencia se detectó en 52 países. «La prevalencia de EG.5 sigue aumentando, pasando del 7,5% en la semana 25 al 17,4% en semana 29″, indicó el Boletín Epidemiológico.

¿Qué riesgos presenta?

La cepa Eris fue catalogada como «Variante de interés» para la OMS, el 9 de agosto pasado. Significa que hay que ver su evolución. No parece plantear una amenaza mayor para la salud pública en comparación con otras variantes, ya que «no hay evidencia de un aumento en la gravedad de la enfermedad directamente relacionado con EG.5«. Por el momento, representa «riesgo bajo».

«Si bien los aumentos simultáneos en la proporción de hospitalizaciones por EG.5 y Covid-19 (inferior a las oleadas anteriores) se han observado en países como Japón y la República de Corea, no se han hecho asociaciones entre estas hospitalizaciones y EG.5. Sin embargo, debido a su ventaja de crecimiento y características de escape inmune, EG.5 puede causar un aumento en la incidencia de casos y volverse dominante en algunos países o incluso a nivel mundial», señala el Boletín Epidemiológico Nacional, del Ministerio de Salud.

Ese informe explica que «según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa EG.5 se evaluó como bajo a nivel mundial, alineándose con el riesgo asociado con XBB.1.16 y XBB.1.5. No se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad hasta la fecha».

Los expertos remarcan la necesidad de la vacunación contra el coronavirus. Imagen: Pexels.

Evade parte de la inmunidad, ¿es más contagiosa?

Eris se trata de una subvariante de la cepa XBB.1.9.2 de Ómicron. Y tiene una mutación que evade parte de la inmunidad obtenida por las personas después de una infección o por acción de la vacunación. Aunque se espera una posible oleada como las registradas con Ómicron. Sin embargo, en Estados Unidos, Eris es la subvariante más común y de más rápido crecimiento y se estima que es responsable de alrededor del 17 % de los casos actuales de covid, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El crecimiento de esta nueva cepa, a nivel global, hizo que los casos aumentaran un 80% en el último mes. Sin embargo, la mortalidad bajó 57%. Entre el 10 de julio y el 6 de agosto se reportaron cerca de 1,5 millones de casos de infecciones, mientras se registraron 2.500 muertes.

La OMS advirtió que no sería la situación real porque los testeos cayeron abruptamente después de la pandemia. Por lo que ese organismo internacional pidió “intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación”.

Los laboratorios Pfizer/BioNTech, Moderna y Novavax pusieron en el mercado versiones actualizadas de sus vacunas para el sublinaje XBB.1.5 de Ómicron. Y la nueva cepa Eris tiene similitudes con esa variante. Los expertos señalan que las vacunas siguen funcionando.

¿Cuáles son los síntomas y qué hacer?

Los síntomas que provoca Eris son los mismos que cualquiera de las otras variantes de la Covid-19: dolor de garganta, congestión nasal, tos, estornudos, dolor de cabeza; dolores musculares y puede afectar el sentido del olfato. Sin embargo, la fiebre y dificultad para respirar son menos comunes.

Para las personas que se consideran grupos de riesgo – adultos mayores, personas con comorbilidades, las mujeres embarazadas, entre otros- deberían recibir las dosis de refuerzo de las vacunas contra la covid y buscar rápida atención médica en caso de tener síntomas.

