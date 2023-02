ENDURO DEL VERANO “28va edición” FIM SAND RACES WORLD CUP

23 al 26 Febrero 2023 en Villa Gesell – Argentina

Más de 1300 Motos y Cuatriciclos / 130.000 Espectadores

Bienvenidos a una nueva edición del evento de motos y cuatriciclos más concurrido del mundo.

¡¡¡¡Volvimos!!!! ¡Luego de dos años de ausencia, es nuestro poder presentarles al EDV en una

versión renovada y mejorada! El EDV será parte de la COPA MUNDIAL DE CARRERAS DE

ARENA, fiscalizada y homologada por la Federación Internacional de Motociclismo.

Será una liga mundial en donde las mejores carreras del mundo son parte.

Fecha 1: Enduropale Le Touquet (Francia)

Fecha 2: Enduro del Verano – Villa Gesell – Argentina

Fecha 3: Monte Gordo – Portugal

Esta temporada se llevará a cabo los días 24-25-26 de Febrero de 2023 sobre la Ruta 11 Inter

balnearia Km 408, Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina. Esta competencia de relevancia

internacional a lo largo de los años se ha convertido en una de las carreras de mayor

importancia y magnitud que la hacen única en el mundo por sus características, reuniendo a los

mejores pilotos, nacionales e internacionales, a las marcas más importantes, un público fiel de

más de 130.000 espectadores y una convocatoria récord de más de 1300 pilotos. Año a año

podemos disfrutar el marco inmejorable, donde a decir por todos los que han vivenciado el

Enduro del Verano “…se produce una sensación inigualable e irrepetible a cualquier otra

experiencia. ..” No te podes quedar sin vivirla!

FECHA

24, 25 y 26 de Febrero 2023

LUGAR

Villa Gesell, Ruta 11 Interbalnearia, KM 408.

ACCESO

Entrada libre y gratuita con la colaboracion de un util escolar o alimento no perecedero.

CRONOGRAMA REDUCIDO

» Viernes 24 de febrero – Miniquad y competencia Supercross

» Sábado 25 de febrero – Entrenamiento oficiales EDV y competencia Super ATV

» Domingo 26 de febrero – Evento Principal EDV, dos carreras Motos y cuatriciclos.

Largadas domingo:

• 14.30 hs. Motos

• 16.00 hs. Cuatriciclos “La carrera más grande del mundo” World record Guinness

Para mas informacion sobre horarios y eventos, consulte el archivo “Cronograma”.

ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento general es libre y gratuito. Solo pilotos y equipos oficiales podran ingresar

al predio con su vehiculo. El publico general ingresa a pie por el acceso peatonal.

Se encuentra a disposicion, frente al predio del EDV, un sector administrado por Bomberos de

General Madariaga. Estos cuentan con personal idoneo y calificado para cuidar los vehiculos,

donde los mismos estan protegidos contra incendios y cuentan con un seguro general.

Los vehiculos sin la acreditacion correspondiente que esten en sectores no permitidos seran

remolcados por grua.

LOCALIDADES

Se encuentra a disposicion plateas, tribunas y palcos con un costo diferenciado. Estas pueden

ser adquiridas a partir del día 1 de Enero a través de Passline.com

También podes adquirir a partir del día Jueves 23 de Febrero en el predio en el BOX DE

VENTA DE ENTRADAS, en formato de venta presencial.

Tambien se dispone de tribunas naturales que no tienen costo, y son de libre acceso.

SEGURIDAD

Recomendamos tenga especial cuidado a sus objetos personales como bolsos, billeteras,

telefonos, etc en lugares concurridos.

Respete las indicaciones del personal de seguridad. Ciertos lugares estan prohibidos al publico

general. Tenga especial cuidado a la circulacion de motos y vehiculos dentro del predio.

Si ve algo raro, dirijase al oficial de policia mas cercano o personal de seguridad y Staff.

Se encuentra a disposicion una Comisaria Movil Policial en el acesso Puerta 4.

La organización del evento no se responsabiliza por hurtos, robos o demas cuestiones de sus

objetos personales.

SALUD

Recomendamos una buena hidratacion previo y durante el evento. Las condiciones climaticas

en muchos casos son elevadas. Considere llevar abundante agua para hidratarse ya que son

muchas horas de actividad.

Protejase del sol con protectores solares, gorros, sombreros y anteojos.

Se encuentra a disposicion un centro de atencion primaria justo detrás del camion de Prensa,

en donde podra ser atendido y asesorarse. Esta prohibido ingresar con bebidas alcoholicas.

MEDIOAMBIENTE

En pos de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, tenga a bien colaborar con la

limpieza del predio. No arroje botellas, latas, papeles, vidrios, plasticos a la arena. Se

encuentran cestos y puntos de acumulacion de residuos donde podra botarlos. Disponemos de

puntos ecologicos donde reclasificamos los residuos. Sea prudente y arroje donde

corresponda.

Contiguo a los baños, justo detrás de la zona gastronomica se encuentran grandes

contenedores de basura donde podra dejar alli sus restos.

Si planifica estar todo el dia, considere llevar 1 bolsa de residuos para acumular todo alli.

No derrame fluidos toxicos como aceites, combustibles y otros en el suelo. Depositelos en

bidones o botellas con tapas.

ORGANIZACIÓN

Se encuenta a disposicion un box de informes en donde podrá obtener toda la informacion

necesaria al evento, horarios, plano, cronogramas, eventos y demas. El box se encuentra

contiguo al box de venta de localidades.

MERCHANDISING OFICIAL

Podra adquirir el merchandising oficial del evento en la carpa correspondiente localizada en la

zona de Showroom. Remera, gorros y otros souvenirs para todas las edades estaran disponible

en esta carpa. Tambien podra adquirir la revista oficial del evento con toda la infromacion

necesaria.

Gentileza de prensa del Enduro del Verano 2023.-

Foto: FZ Zampi para rpereznet.com.ar

Foto en el EDV del 2020.-