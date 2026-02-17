Encuesta: sorpresa en el peronismo y alerta en La Libertad Avanza por la imagen de Milei

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Una encuesta realizada sobre quienes integran el espacio de votantes peronistas-kirchneristas ubica al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, superando a la expresidenta Cristina Kirchner, mientras que en otro muestreo de opinión esta última es considerada como una dirigente “del pasado”.

El primero de esos trabajos, realizado de manera conjunta por las consultoras de D’Alessio IROL y Berensztein, es el «Monitor de Humor Social», abarca un universo de 800 casos relevados en forma ‘online’, entre el 16 y el 26 de enero último, y mide las opiniones segmentadas por orientación e intención de voto.

Dentro del universo de ciudadanos que en 2025 votaron a Fuerza Patria, Kicillof obtiene un 89 por ciento de imagen positiva y le saca una ventaja de 13 puntos porcentuales a Cristina Kirchner que obtiene solo 76. El tercer lugar lo tiene Juan Grabois con 74 puntos, a solo dos de la ex mandataria.

Además, en el espectro peronista el rechazo hacia los dirigentes del Gobierno es muy fuerte, ya que todos los mencionados en la encuesta logran apenas un 1 por ciento de imagen positiva, como los ministros Carlos Presti, Alejandra Monteoliva, Manuel Adorni, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el diputado Martín Menem.

La misma encuesta midió además la imagen que tienen los votantes de La Libertad Avanza, que a la inversa de la medición anterior arroja números positivos bajísimos para dirigentes de la oposición como Martín Lousteau (4% de positiva), Kicillof (+ 3%), Cristina (+ 2%) y Grabois (1%).

Tres de los ministros del Gabinete no superaron el 50 por ciento de imagen positiva, aunque registran un alto índice de desconocimiento entre los encuestados, como Alejandra Monteoliva (Seguridad, + 40%), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, + 38%) y Carlos Presti (Defensa, + 33%).

La mayor imagen positiva en este segmento es para Javier Milei con un (87%) y lo siguen Patricia Bullrich 86%; Diego Santilli 81%, Luis Caputo: 76%, Federico Sturzenegger 72%, Manuel Adorni 72%, Mauricio Macri 68%, Martín Menem 60%, Victoria Villarruel 58% y Cristian Ritondo 57%.

Encuesta: la imagen de Javier Milei

Por otra parte, otra encuesta realizada sobre 2.500 casos a nivel país entre el 27 de enero y el 2 de febrero, por la consultora Jorge Giacobbe muestra una caída de la imagen positiva de Milei, mientras que Cristina Kirchner es para los consultados una dirigente “del pasado”.

Para Giacobbe, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el resultado de el muestreo indica que la imagen de Milei vuelve a tener números negativos después de haber registrado un leve repunte hacia fines de 2025, tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales.

Milei registra en ese muestreo una imagen positiva del 42,8% contra y 47,1% de negativa, y es superado por dirigentes como Patricia Bullrich

Por el lado de Cristina Kirchner, la encuesta le preguntó a los consultados de qué tiempo la considera, y triunfó “Del pasado” con 67%, mientras que los que opinaron “Del presente” quedaron en un 20 % y quienes la ven como una dirigente “Del futuro” solo llegaron a un 11 %.

Noticias Argentinas.-

