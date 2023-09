En Unión por la Patria, cada cual hace su juego

El domingo 22 de octubre es la próxima parada de Unión por la Patria (UP) para intentar retener el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, mantener la hegemonía en el Conurbano y llevar a Sergio Massa al balotaje el 19 de noviembre. Para eso, en medio de una crisis económica profunda y el desequilibrio que genera Javier Milei, deben aunar criterios para encarar una campaña quirúrgica. Sin embargo, cada actor central en el oficialismo hace su juego con sus propios manuales de acción y crece el dilema entre cómo defender lo individual sin descuidar el proyecto colectivo. El gobernador Axel Kicillof ya encaró la nueva etapa de la carrera electoral hacia las generales y les dejó en claro tanto a sus ministros como a intendentes del peronismo que se precisa de todos para ganar la provincia de Buenos Aires y empujar al candidato presidencial oficialista a una segunda vuelta. En medio de los resquemores que rondan en UP por los cortes de boletas que se dieron en los municipios, apela a contener a todos sin entrar en conflictos y apuesta a mostrar los logros de gestión para contrapesar el ancla por la situación de la economía. Desde calle 6 reconocen el “contexto adverso”, pero saben que tienen serias chances de ser reelegidos. En el círculo íntimo del mandatario, según pudo saber La Tecla, también caracterizan que en Juntos por el Cambio (JxC), con Néstor Grindetti y Patricia Bullrich, poseen dificultades para sostener el caudal de votos obtenido en las PASO ante la consolidación de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional y, por lo tanto, arrastraría a Carolina Píparo a una mejor performance. Por su parte, los jefes comunales están sumamente preocupados por los golpes que reciben ante hechos delictivos y el impacto negativo en los salarios por la escalada inflacionaria. Si bien en público admiten buena sintonía con la Gobernación y la administración nacional, por lo bajo reclaman ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. “Cada uno está en la suya”, confesó un intendente peronista del interior bonaerense al dar su impresión después de la cumbre que encabezó Kicillof con los alcaldes la semana pasada. Intranquilo por los resultados nacionales sostuvo que “sea lo que Dios quiera”, en torno a lo que se espera en octubre para la pelea presidencial. No obstante, varios de los caciques coincidieron en un llamado de atención a los gobernadores justicialistas que desdoblaron las elecciones. Un planteo que también se escuchó en voces de dirigentes massistas a las pocas horas de conocida la victoria de Milei en todo el país. En los discursivo -al menos- no son pocos los que empalman con la idea de exigir el compromiso de todos los sectores. Por su parte, en el Frente Renovador insisten con la “idea de peronizar la campaña” y comienzan a discutirles a los sectores progresistas de UP respecto de por cuál estrategia optar. “La bajada de línea fue que se queden tranquilos, que no se apuren. Ahora se tienen que apurar los gobernadores del interior”, manifestaron a este medio sobre las coordenadas que lanzó Massa a su tropa. “Todos van a jugar bien, sin problemas”, se esperanzaron en el massismo, y lanzaron, con un tono de suspicacia, que “esperamos que todos los intendentes laburen la boleta completa”. Todo un mensaje luego de los malestares que se evidenciaron por distintos pasillos sobre los niveles de cortes de boletas inusuales que se dieron en los distritos para unas elecciones primarias. En el kirchnerismo puro también se posa una lupa, y fue llamativa la casi nula presencia pública de sus principales figuras. Tanto la vicepresidenta, Cristina Fernández, como el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, mantuvieron un perfil bajo, y no fueron pocas las preguntas que surgieron en varios sectores acerca de tal situación. “Máximo y su gente están todos los días en el búnker”, contaron fuentes del oficialismo. En este contexto, Unión por la Patria también suma el desafío de contener a todas las tribus con sus respectivas necesidades para lograr que prevalezca el interés colectivo por sobre el individual. La capacidad de conducción de sus líderes será vital para lograr encolumnar a todos. COORDENADAS PARA LA BATALLA

Con todos y sin titubeos, el mensaje hacia adentro de un peso pesado “Sin medias tintas ni titubeos. Nadie sobra en esta lucha: tenemos la obligación histórica de evitar una catástrofe”, expresó La Patria es el Otro en un comunicado que fue compartido por Andrés “Cuervo” Larroque. El ministro de Axel Kicillof fue tajante sobre las tareas que deben tomar y envió un mensaje a Unión por la Patria. El llamado cobra mayor relevancia en momentos en que surgen dudas sobre cómo accionarán los candidatos a intendentes que perdieron las internas en las PASO en varios municipios. Nada nuevo, pero en un momento crucial cada aporte se transforma en vital. Asimismo, Larroque indicó que “tenemos que construir una campaña de carácter político”, y agregó que “habrá que salir a caminar, a patear, a discutir con un primer objetivo, que es entrar al balotaje”. Acerca del triunfo de Javier Milei en las primarias sostuvo que “en términos de afectados, la más complicada es Patricia Bullrich”, y completó: “Inclusive, por contrastación de discursos, a ella le va a costar mucho más la discusión con Milei”. LA COCINA DE UP

Un silencio eterno, una señal y las cartas que comienzan a mostrarse Con Alberto Fernández totalmente desdibujado, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa son las dos principales figuras de Unión por la Patria (UP) que forman parte de la cocina de la toma de decisiones. El silencio estremecedor de la vicepresidenta luego de las PASO llamó extremadamente la atención y comenzó a alimentar nuevas especulaciones sobre el accionar del kirchnerismo en tiempos adversos. Según supo La Tecla, mientras crecían las preguntas en medio de un clima tenso a raíz de los robos organizados a comercios en el Conurbano bonaerense, los contactos entre CFK y Masa fueron fluidos. De hecho, en los días posteriores la “jefa” había recibido en su despacho del Congreso al ministro de Economía. En este marco, sin apariciones públicas de la vice, la señal que llegó fue la presencia de Eduardo “Wado” de Pedro en el encuentro que hizo el Frente Renovador en Parque Norte. Sin la presencia del tigrense y con la participación de la dirigencia del espacio, el jefe de campaña bajó línea sobre las tareas hacia las generales octubre. “Empezamos a ver cómo desde sectores del radicalismo” comenzaron “a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen ‘no es con Bullrich, no es por acá’”, expresó el ministro del Interior. Además de pedir mayor compromiso de todos los sectores de UP en el proceso que se abrió, la intención es abrir el juego a otros sectores, y tanto radicales como peronistas no oficialistas comienzan a ser convocados con Massa en el centro y la expresidenta al costado. PABLO ROMA – CONSULTOR

“Las obras son importantes, pero eso no termina de resolver el problema” El sociólogo Pablo Romá, integrante de Circuitos Consultora, dialogó con La Tecla sobre la estrategia que adopta Axel Kicillof en su campaña, centrada en la presentación de obras y en tratar de sacar rédito en la disputa por el electorado que mantienen Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA). A la vez se refirió al rol de los intendentes y el aporte que pueden realizar para empujar la boleta de Unión por la Patria hacia arriba. En cuanto a posible quita de votos que podría sufrir JxC por parte de LLA en un escenario con Javier Milei más consolidado a nivel nacional consideró que “más allá de los potenciales desplazamientos y los arrastres, creo que para el Gobierno provincial, la gestión nacional en términos económicos va a ser central. Lo que se juega Unión por la Patria va a estar ahí”. Añadió: “Me parece que es un poco lo que quedó planteado en el escenario tras las PASO. Al Gobierno se le está pidiendo que pueda generar otra idea y expectativa en términos de lo económico. Es ahí donde tanto Axel Kicillof como Sergio Massa se juegan mucho”. En cuanto al aspecto de fortalecer la campaña con la presentación de obras, Romá dijo: “Es difícil que una cosa puntual resuelva el problema. Obviamente que las obras son importantes, pero eso no termina de resolver el problema. Lo que está planteado es una mirada más integral de la economía, y eso tiene que ver con la inflación. La urgencia pasa un poco por otro lado y necesita una propuesta más integral que puntual”. Más adelante habló sobre el rol de los intendentes luego de que salieran victoriosos en las elecciones primarias. Expresó entonces: “El problema es si eso le puede traccionar al Gobernador y al Presidente como candidato. Me parece que esa es la discusión. Más allá de las tareas de defender el territorio, hoy el problema es de cercanía y, por eso, la presencia de los intendentes se nota más que la del Gobierno nacional y el provincial”. Romá finalizó: “El rol de los intendentes es de una mediación muy concreta, muy directa”.