En un hecho inédito, un comandante de Gendarmería le anunció a su superior que se “autopercibe mujer”

En las últimas horas, además, se viralizó un largo audio que sus íntimos confirman de su autoría donde explica la decisión, sin ahondar en los motivos que lo llevaron a tomarla: “Debido a la información que se ha divulgado, lo primero que tengo para decirles es que es verdad, me auto percibí mujer el viernes pasado. Y es acorde a la Ley, no más. Sobre eso no les voy a decir, ni tampoco les voy a explicar. Estoy dentro de la Ley. Lo único que les digo también, eso no implica que me van a ver con un código de vestimenta diferente, o un código de mujer, ni tampoco que me van a ver entrando y saliendo de baños femeninos. Ni tampoco, aclaro, esto lo hago para defenderme de algún caso de violencia de género, donde se incluye por supuesto violencia hacia la mujer, o algún tipo de abuso o violación, o querer evitar una cárcel masculina. Aclaro esto porque cuando esto se desmadra, se desmadra bien… Simplemente, acorde a la Ley, me autopercibí mujer. Respeto a todos los géneros. Y con respecto a mi condición de comandante, voy a seguir comandando, con esta herramienta ahora, inclusive. Y de una manera más tranquila”