En un distrito de la Primera, Juntos le arrebató un alfil al oficialismo

Se trata de Diego Bustamante, quien a partir de este lunes pasó a formar parte del bloque de Consejeros Escolares de Juntos de General Rodríguez. Había anunciado su salida del Frente de Todos con una extensa misiva en la que denunció «trabas» y «hostilidades».

A fines de abril, el consejero escolar Diego Bustamante publicó una carta en sus redes sociales en la que anunció su salida del bloque oficialista de General Rodríguez, el distrito que comanda Mauro García.

«Como saben todos los que me conocen, siempre he trabajado con dedicación y esfuerzo en pos de la comunidad que me ha visto crecer. Comencé mi carrera política prácticamente en el Frente de Todos (y de muy niño al lado de mi padre), luchando por mejorar la educación de nuestros hijos, a pesar de las dificultades y limitaciones que se me fueron presentado en el ámbito político», comenzó el escrito.

«Mi renuncia no es por motivos ideológicos, sino por una incompatibilidad ético-moral con la conducción local y políticamente afín. De quienes, lamentablemente, he tenido que sufrir ciertos hechos inadmisibles que me han llevado a tomar esta difícil decisión. He enfrentado una enorme cantidad de obstáculos, palos en la rueda, trabas y hostilidades dirigidas hacia mi persona, lo que ha ido socavando sistemáticamente mi gestión», denunció.



En esa sintonía, Bustamante aclaró que su decisión tuvo que ver con una «incompatibilidad con la conducción local del Frente de Todos», que «no es con los militantes, pues ellos obran con buenas intenciones y lamentablemente desconocen las verdades del asunto».

Finalmente, su incorporación a Juntos fue anunciada este lunes por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rubén Basilotta. «Hoy se incorporó oficialmente al bloque de Consejeros Escolares de Juntos Diego Bustamante, un compañero muy valioso y por sobre todas las cosas gran trabajador y excelente persona. Estuvimos hablando del futuro y del actual estado de la educación en nuestro pueblo. ¡Bienvenido querido Diego al equipo!», celebró en sus redes.

Actualmente, Juntos cuenta con mayoría en el deliberante local: tiene 11 ediles, en tanto que el oficialismo tiene 5. Este año, las dos fuerzas políticas renuevan la misma cantidad de escaños, lo que le da una cierta ventaja a la alianza opositora.

Basilotta forma parte de Estamos, el espacio que preside y conduce junto al ex intendente Darío Kubar y que se encolumna detrás de Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta.

Gentileza de Revista LaTecla.-