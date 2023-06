En Roque Pérez parece que los perros podrían votar

Los perros en la calle siguen mordiendo gente en Roque Pérez y el gobierno municipal parece mirar hacia otro lado.

A casi 12 años (se cumplen en diciembre) desde que asumieron por primera vez el gobierno, no han sabido, no han podido o no han querido, solucionar el problema de los perros en las calles. Y no es un tema de menor importancia, como algunos piensan, varios de esos perros tienen dueños y varios de esos perros han mordido a niños y a adultos.

En honor a la verdad, cuando Juan Carlos “Chinchu” Gasparini estaba a cargo del municipio, hubo algunos intentos por mejorar el tema, pero apenas se logró controlar un poco, por medio de campañas de castración gratuitas y el trabajo del Hogar Canino Municipal, que a pesar del enorme trabajo que se hace allí, no se logra solucionar el problema.

Incluso empleados municipales han sido víctima de lesiones graves, cuando circulaban en moto y chocaron perros sueltos en las calles, que en algunos casos, se les cruzaron delante. Han resultado quebrados, debiendo pasar varios meses de recuperación. No ha sido un solo caso.

En todos los barrios y en casi todas las calles, los perros sueltos hacen lo que quieren, parecen ser los dueños de la ciudad. Corren a los recolectores de residuos, a los delivery que trabajan en moto, a gente en bicicleta e incluso a gente que va caminando.

¿Por qué el resto de los vecinos de Roque Pérez deben soportar el desinterés de los dueños de esos perros, la falta de empatía, la falta del cumplimiento de las ordenanzas existentes y además, la poca o nula respuesta del gobierno municipal.

Por supuesto que la culpa no la tienen los pobres animales, pero mucho menos tienen la culpa quienes son mordidos o molestados por esos perros. Porque aunque suene a chiste, pareciera ser que en Roque Pérez los perros irían a votar en las próximas elecciones y por eso nadie hace nada de nada.

Foto de perros en calle 9 de Julio e Hipólito Irigoyen, frente a la plaza principal de Roque Pérez, Plaza Mitre. Esos perros corren a las motos y autos por más de 100 metros, día tras día.-