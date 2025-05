¿En qué país estamos sobreviviendo?

¿Cómo es posible que los Jubilados que trabajaron toda su vida cobren miserias?

¿Cómo es posible que periodistas y fotógrafos sean agredidos por las fuerzas de seguridad?

Ya casi nos estamos acostumbrando a leer estas noticias como si fueran algo normal. Y NO!, hay muchos que nos negamos rotundamente a que este tipo de situaciones se transformen en algo que siga sucediendo diariamente.

Primero, es inhumano que una persona que trabajó el 70% de su vida, en lo que le queda «por disfrutar», tenga que salir a reclamar que lo que le pagan de jubilación no le alcanza para comer, mucho menos para medicamentos y menos aún si tiene que sostener el pago de un alquiler. Pero además, como si esto fuera poco, salen a reclamar lo que les corresponde y son agredidos por personal de las fuerzas de seguridad, por algunos, no todos. Gente que trabaja de policía o gendarme y que en unos años también van a ser jubilados y que seguramente tienen familiares que son jubilados. No se entiende.

Los medios de comunicación que concurren a realizar sus coberturas de prensa son agredidos por un gobierno elegido por el Pueblo, por un gobierno que olvida parte de lo que es la Democracia.

Sin periodistas no existe la Democracia. Sin periodistas la gente no sabe lo que pasa. Sin periodistas las mentiras ganan. ¿Será caso por eso que son reprimidos periodistas y fotógrafos?

De acuerdo a las actualizaciones de este mes de mayo, esto es lo que cobra un jubilado, pregúntense si alguien es capaz de vivir con este dinero: $296.396.

Mientras que la jubilación máxima alcanza los $1.994.485,71.

Basta y basta de una vez y ya! Sean dignos y escuchen a los jubilados y sus reclamos, aunque sea porque ustedes, señores que gobiernan, el día de mañana también serán jubilados (aunque sus sueldos les permitirá una jubilación casi 7 veces mayor que una jubilación mínima). Basta de reprimir a la PRENSA!

Carlos Zampini

Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) N° 2524

Foto Noticias Argentinas cuando agreden al colega fotógrafo Pablo Grillo.-

