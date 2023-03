En la previa al mega-acto K, funcionarios bonaerenses volvieron a agitar la interna

El pasado sábado, el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, afirmó que «no hay condiciones» para la reelección de Alberto Fernández en las elecciones de este año, ya que «la variante moderada está agotada». «No hay condiciones, este es un dato objetivo», subrayó Larroque en declaraciones radiales, luego de ser consultado por los dichos del jefe de Estado respecto de que su aspiración «no es ser reelecto» sino que triunfe el Frente de Todos en los comicios. En esa línea, el dirigente kirchnerista recordó: «La decisión que tomó Cristina (Kirchner) en ese momento (para las elecciones 2019) tenía que ver con encontrar una figura que pudiera reestablecer puentes con sectores del peronismo con los cuales estaba distanciada». «Hoy esos puentes están absolutamente reestablecidos y la variante moderada está agotada. No sólo en mi visión, del kirchnerismo o de La Cámpora, sino en la de gobernadores, intendentes, en los dirigentes del movimiento obrero», enfatizó. Para Larroque, es necesario «tener una mirada autocrítica respecto de cuestiones que no se pudieron resolver» y destacó: «Tenemos que ser claros y sinceros con nuestro electorado». En la misma sintonía se expresó la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, que lanzó en diálogo con FM Cielo que «a Alberto Fernández no le cree nadie». “Es muy temprano para candidaturas, y muy complejo en este momento, tenemos un problema muy grande que es la proscripción de Cristina Kirchner. La proscripción tiene una historia en el peronismo, no vamos a poder votar a aquellos que las grandes mayorías quieren votar, desde sectores del poder generaron las condiciones para que Cristina no pueda ser electa”, señaló, a la vez que remarcó que «es la persona con mayor intención de votos y no la vamos a poder elegir”. Interna al rojo vivo

Ambas declaraciones se enmarcan en una semana que estuvo caracterizada por el fuego amigo y que encuentra al mandatario Alberto Fernández tratando de soportar a capa y espada dentro del oficialismo los embates del núcleo duro K. Si bien en la cumbre peronista celebrada días atrás en la sede del PJ en la calle Matheu se había acordado bajarle los decibeles a la interna en el Frente de Todos (FdT), la tregua en efecto duró poco. El primero en echarle sal a la herida fue Andrés Larroque, quien decidió lanzar un nuevo espacio dentro del Partido Justicialista (PJ), llamado «La Patria es el otro», buscando espolear el operativo clamor para que Cristina sea candidata a presidenta este año. En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad organizó un acto para el 11 de marzo próximo en Avellaneda contra la supuesta «proscripción» de la ex mandataria y bajo el histórico eslogan peronista de «Luche y vuelve». Asimismo, aún no está confirmado que vaya a participar Cristina, que el miércoles pasado volvió a mostrarse en público con Fernández luego de nueve meses, en la apertura del 141° período de sesiones ordinarias en el Congreso.