En busca de mejorar la productividad, los gobernadores patagónicos se reunieron en la CAME

Los gobernadores patagónicos se reunieron ayer lunes en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto al Consejo Patagónico de Desarrollo Económico. El objetivo fue tratar la problemática social, laboral y económica de la región.

Estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien también preside el tratado de la Patagonia; su par Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Sergio Ziliotto, de La Pampa.

Junto al presidente de la entidad, Alfredo González, sellaron un “entendimiento productivo patagónico”. Se trata de un texto en el que la CAME trabajó “todo el año pasado con la problemática de la Región Patagónica”. Allí, lograron articular el trabajo con mandatarios provinciales, diputados y senadores.

Las provincias patagónicas atravesaron en las últimas semanas momentos de tensión con el Gobierno nacional por el recorte en la coparticipación que sufrió Chubut. Ese escenario los abroqueló y enfrentó al presidente Javier Milei. De hecho, fue la Justicia federal quien destrabó el conflicto a través de un fallo favorable al territorio que lidera Torres.

En ese contexto, la CAME y los patagónicos homenajearon al ex gobernador de Chubut Carlos Maestro y, en su discurso, el ex líder provincial apuntó contra la Casa Rosada y los legisladores nacionales a quienes llamó a “no vender sus bancas ni cajas de jubilaciones” como pasó durante la década del ’90.

Noticias Argentinas.-

Foto de portada: Los gobernadores patagónicos ofrecen una conferencia de prensa luego de mantener una reunión con dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Foto NA: DANIEL VIDE.-