Emmanuel Macron presentará evidencia fotográfica de que su esposa Brigitte es mujer

Del lado de la defensa de Owens, ya solicitaron que el caso sea desestimado. Sin embargo, el equipo legal de Macron insiste en sostener el proceso judicial. Tom Clare, abogado del presidente francés, remarcó que a Macron las declaraciones de Owens le resultaron «profundamente perturbadoras» y que además lo distraen de su tarea como jefe de Estado.

«No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país«, declaró Clare en diálogo con la BBC.

El representante legal también anticipó que en la causa se presentarán «testimonios periciales que contienen sustento científico». Aunque evitó dar detalles específicos, adelantó que el matrimonio demostrará «enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas». En ese sentido, reconoció: «Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas».

Según Clare, Brigitte Macron está dispuesta a afrontar la exposición pública y avanzar en el litigio. La idea no es solo dejar documentada la verdad, sino también poner en evidencia los daños ocasionados por la difamación. «Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo», concluyó el abogado. Gentileza de MinutoUno.-

. Según los letrados del mandatario, la presentación incluye documentación formal que respalda el reclamo y busca poner fin a una campaña de desinformación que escaló a nivel internacional.