Eligieron a «Sweet Child Of Mine» de Guns ‘n’ Roses como el mejor riff de la historia

El fraseo de guitarra que caracteriza al clásico de Guns ‘n’ Roses «Sweet Child of Mine» fue elegido como el mejor riff en la historia del rock, según una encuesta realizada entre 1500 personas por la empresa Muse Group, editora de la prestigiosa revista especializada Ultimate Guitar y creadora de software para músicos.

El mejor riff de la historia.

El sondeo arrojó muchas sorpresas, entre ellas que la emblemática «Smoke on the Water» de Deep Purple recién aparece en el puesto 16, que entre los primeros cinco lugares se haya colado una composición de King of Leon y que entre las primeras diez canciones elegidas no aparezcan Jimi Hendrix, Los Rolling Stones o AC/DC, por citar apenas algunas curiosidades.

El segundo lugar quedó para «Eye of the Tiger», clásico ochentoso que sirvió de cortina para la película «Rocky III» interpretado por Survivor, una agrupación que podría enrolarse dentro de las llamadas «one hit band», denominación para los grupos que solo son conocidos por contar con un solo gran éxito en toda su carrera.

Brian May, el guitarrista de Queen. (Foto archivo).

En el tercer puesto se ubicó una pieza reconocida por su línea de bajo en vez de su riff de guitarra y se trata de «Another One Bites the Dust», de Queen; le siguió «Sex on Fire» de King of Leon y cierra el top 5 «Stairway to Heaven» de Le Zeppelin.

La inolvidable guitarra de Bryan May.

Un riff es un fraseo que sirve como motivo musical a lo largo de toda una canción y le imprime un carácter reconocible a la composición.

La siguiente es la lista de los 30 riffs elegidos en la encuesta realizada por Muse Group.

1) «Sweet Child of Mine», Guns ‘n’ Roses.

2) «Eye of the Tiger», Survivor.

3) «Another One Bites the Dust», Queen.

4) «Sex on Fire», King of Leon.

5) «Stairway to Heaven», Led Zeppelin.

6) «Beat It», Michael Jackson.

7) «Smells like Teen Spirit», Nirvana.

8) «Sweet Home Alabama», Lynyrd Skynyrd.

9) «Layla», Eric Clapton.

10) «Money for Nothing», Dire Straits.

11) «Purple Haze», Jimi Hendrix.

12) «The Chain», Fleetwood Mac.

13) «Back in Black», AC/DC.

14) «The Ace of Spades», Motorhead.

15) «Walk This Way», Aerosmith.

16) «Smoke on the Water», Deep Purple.

17) «You Really Got Me», The Kinks.

18) «The Wall», Pink Floyd.

19) «Ring of Fire», Johnny Cash.

20) «I Love Rock ‘n’ Roll», Joan Jett.

21) «Voodoo Child», Jimi Hendrix.

22) «Born to Be Wild», Steppenwolf.

23) «Seven Nation Army», The White Stripes.

24) «Satisfaction (I Can’t Get No)», The Rolling Stones.

25) «Come as You Are», Nirvana.

26) «Whole Lotta Love», Led Zeppelin.

27) «I Bet You Look Good on the Dancefloor», Arctic Monkeys.

28) «Message in a Bottle», The Police.

29) «All Right Now», Free.

30) «Brown Sugar», The Rolling Stones.

Télam.-

Slash, el guitarrista responsable del riff de «Sweet Child Of Mine». (Foto AFP).