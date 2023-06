Elecciones: En San Luis, Mendoza y Corrientes ganó Juntos por el Cambio y en Tucumán el peronismo

El candidato a gobernador opositor por Cambia San Luis, Claudio Poggi, se imponía con 52,76% de los votos con un 25,53% de las mesas escrutadas en las elecciones provinciales ante Jorge Omar Fernández, el candidato oficialista de Unión por San Luis, que obtenía el 46,16% de los votos.

De esta manera, Poggi rompía con la hegemonía construida por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, ahora distanciados, que gobiernan el territorio con el sello del Partido Justicialista desde 1983.

La victoria del candidato de JxC ofició de lugar de encuentro de dirigentes nacionales. Según pudo confirmar Noticias Argentinas, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, José Luis Espert, tres presidencialistas del espacio, lo acompañaron en su búnker.

Además, se sumaron el precandidato a jefe de Gobierno porteño de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el referente del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

ECO, el oficialismo correntino, arrasó en las elecciones legislativas provinciales, triunfo que contó con la presencia del precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta en los festejos.

Las celebraciones de la fuerza gobernante se dieron a pesar del lento avance del escrutinio: a las 00 apenas se había contabilizado el 20% de las 2.744 mesas en las que se sufragó a lo largo de la jornada.

El espacio liderado por el gobernador de la provincia litoraleña, el radical Gustavo Valdés, logró el 64% de los votos tanto en la categoría de senadores como en la de legisladores.

En tanto, el Frente de Todos obtenía el segundo puesto con el 30% de los sufragios.

«Previo a la difusión de los primeros resultados oficiales de los comicios provinciales, nos reunimos con Horacio Rodríguez Larreta y (el presidente de la Coalición Cívica-ARI) Maximiliano Ferraro. Debemos seguir trabajando unidos para replicar el éxito de ECO+Vamos Corrientes a nivel nacional», publicó Valdés.

Por su parte, Ganemos Corrientes apenas cosechó 1,78%.

En el búnker oficialista, el gobernador correntino destacó que la victoria en las urnas le otorga gran parte de las bancas que se ponían en juego: «Tenemos cuatro senadores nuevos de las cinco bancas y de los 15 diputados obtuvimos once lugares».

«Creo que Corrientes tiene un excelente futuro, tenemos para seguir creciendo en estos momentos difíciles. Es una victoria contundente, la ratificación de lo que venimos haciendo», agregó Valdés.

La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich afirmó que hubo «un gran domingo para todo Juntos por el Cambio en el país» y celebró los triunfos del mendocino Alfredo Cornejo; del puntano Claudio Poggi; y del oficialismo correntino.

«Es un gran domingo para todo Juntos por el Cambio en el país: hablé con Gustavo Valdés y ganaron con el 70%; hablé con Claudio Poggi y es el nuevo gobernador de San Luis», sostuvo la referente opositora.

En declaraciones a la prensa, la ex ministra de Seguridad también se refirió a los comicios en Tucumán y denunció que fue «una elección muy confusa, con muchas trampas».

«Todo el día ha sido una batalla contra una lógica política realmente terrible», subrayó la aspirante a la Presidencia.

Y añadió: «Vamos todos juntos, que esta identidad de Juntos por el Cambio está ganando en todos lados».

El gobernador electo de Tucumán ponderó los «muchos puntos de diferencia» del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio y habló de la «proyección nacional» de Juan Manzur, revalidado tras este triunfo.

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza Ricardo Bussi quedó en tercer lugar en las elecciones de Tucumán, más de 55 puntos abajo que el ganador Osvaldo Jaldo.

«En el sexto distrito más importante de la Republica como es Tucumán, arrasó el peronismo», destacó en declaraciones periodísticas luego del triunfo, cuando los resultados parciales le daban casi el 60% de los votos totales.

El mandatario electo ponderó los «muchos puntos de diferencia» del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, y resaltó que la ventaja fue mayor incluso a lo que desde el oficialismo mismo se proyectaba en la previa.

Jaldo recordó que la fecha original de votación era el 14 de mayo, y que se reprogramó a raíz de una decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones.

«No sólo eso, nos sacaron un candidato de la fórmula», dijo sobre la resolución que dejó sin candidatura a vicegobernador del actual mandatario y líder del peronismo tucumano, Juan Manzur.

«¿Cómo no íbamos a sentir el golpe dentro de nuestro propio espacio? Lo hicieron para enfriarlo y dividirlo al peronismo. Pero no lo logaron. No hemos parado la campaña en ningún instante. Al contrario, hemos tenido más fuerza e impulso», subrayó.

Consultado sobre las demoras excesivas en bastantes centros de votación donde los ciudadanos debieron esperar durante horas para poder ejercer su derecho al sufragio, Jaldo negó cualquier responsabilidad del parte del Ejecutivo Provincial y atribuyó los problemas a que muchos presidentes de mesa designados por la Justicia Electoral no se presentaron o llegaron tarde.

«La demora se debió estrictamente a que los presidentes de mesa que los designa la Justicia Electoral no llegaron o llegaron tarde. Ese es el daño que hoy se le hizo a la ciudadanía electoral, pero nosotros como espacio político no tenemos ninguna responsabilidad», justificó.

No obstante, señaló que pese a los inconvenientes, «votó el 80%» del padrón de la provincia de Tucumán, en una jornada democrática plena.

En tanto, Jaldo confirmó que el presidente Alberto Fernández arribará este lunes a la capital provincial para reunirse con el actual gobernador y con él.

«Tengo entendido que con el doctor Manzur han acordado una visita del presidente Alberto Fernández y lo vamos a recibir como lo hemos recibido siempre. Lo vamos a recibir con mucho afecto», expresó.

Sobre la figura del gobernador, revalidada a la luz de los resultados de esta elección, dijo que «no hay dudas de que tiene proyección nacional pero es una decisión de él que la tiene que tomar y comunicar».

En otro orden, Jaldo apuntó que en la elección «hay perdedores, no solo locales como Sánchez y Alfaro».

«Perdieron Larreta, Bullrich, Macri y todos los que han venido a acompañar a Juntos por el Cambio», resaltó.