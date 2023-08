El Senado dictaminó a favor de un proyecto para que los consumidores no se separen de sus tarjetas cuando compran

Con acuerdo de oficialismo y oposición, la Cámara alta dejó lista para poder votarse esta iniciativa de la senadora Clara Vega que obliga a los comercios a manipular el posnet a la vista de los consumidores.

El Senado dictaminó hoy un proyecto de ley tendiente a obligar a los comercios a manipular el posnet a la vista de los consumidores cuando realizan compras, de manera tal de evitar posibles estafas y garantizar una utilización segura de los medios de pago electrónicos.

Con el acuerdo del oficialismo y de la oposición, la comisión de Presupuesto y Hacienda avaló esta iniciativa de la senadora riojana Clara Vega y quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta.

«El posnet debe llevarse al lugar o el usuario acercarse”, explicó la autora del proyecto, que agregó que la idea es «mantener siempre la vista y la atención sobre la forma en que se utiliza la tarjeta».

«Lo que queremos visibilizar es la necesidad de que, a la hora del pago con tarjeta de crédito o débito, no deban separarse nunca del plástico», subrayó.

Al puntualizar sobre el alcance del delito, Vega indicó que se registran «2.050 denuncias por semana» sobre estafas de este tipo, lo que representa un aumento del 22% respecto del año pasado.

Para la senadora opositora, la iniciativa va a «ayudar a que los comercios puedan garantizarles a quienes son sus clientes que hacen una utilización segura de sus medios de pago» electrónico.

En respaldo a la propuesta, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, indicó que «el objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular».

«No se puede clonar si tiene chip, pero sí se puede hacer otra compra», precisó.

El senador radical Martín Lousteau coincidió en que la clonación de tarjetas de crédito «ya no es posible por la obligatoriedad del chip», que permite operaciones «contactless».

Di Tullio le respondió que «en el resto del país no se cumple tan a rajatabla» ese tipo de operatoria más segura dado que «a no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless».