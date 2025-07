El reclamo por las obras en la Ruta Nacional N° 3 cerró la grieta en la Séptima

La solicitud que lleva años de lucha tiene como objetivo lograr una medida estructural y definitiva para reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor.

En la ocasión, además de los concejales del partido de Azul, estuvieron presentes su intendente Nelson Sombra (UxP), la senadora del bloque UCR+CF Lorena Mandagarán y Laura Aloisi de UxP, integrantes de los Autoconvocados y de Estrellas Amarillas, vecinos y ediles de distritos de la región como San Miguel del Monte, Las Flores, Olavarría y Benito Juárez.

Además de la autovía y las consideraciones correspondientes, se exige la reparación y mantenimiento de la Ruta.

En este contexto, finalizadas las presentaciones de los concejales de los diferentes bloques que integran el Concejo Deliberante, se escuchó el mensaje de las familias que perdieron a alguien en la Ruta 3, de los que vienen reclamando desde hace tiempo y de los distintos sectores presentes.

En este marco, el intendente Sombra destacó el orgullo que como azuleño siente “con estas personas que nos están demostrando que no hay que aflojar, que no hay que rendirse, que hay que seguir luchando. Nos están dando un ejemplo enorme de hidalguía y madurez política y comunitaria, donde no mezclan los partidos políticos, sino que prima la necesidad real que es la conectividad entre los pueblos”.

“Son nuestros vecinos de Azul quienes han tomado otra vez la bandera de distintos vecinos, que siempre han sostenido este reclamo que en algún momento parecía que se había apagado y hoy vuelven a retomar el tema. Me hacen sentir orgulloso porque entienden que cuando definimos problemas y objetivos comunes, ahí tiene que empezarse a fomentar la unidad y la fuerza, con los distintos matices y las diferencias de miradas, pero juntos para poder resolverlos”-reflexionó el mandatario municipal.

Al respecto, añadió que “esto que está pasando en Azul y en la región no es común, que los vecinos se pongan de acuerdo tan rápidamente en momento en donde pareciera que hay pelearse por solamente pensar diferente; acá hay objetivos comunes, acá hay una comunidad que se está organizando, que acaba de interpelar a sus concejales, a sus representantes votados en las elecciones para mantener en alto el reclamo”.

El Intendente de Azul enfatizó que desde el Ejecutivo local se acompañará las solicitudes de los Autoconvocados y subrayó que es necesario definir “qué es lo que queremos, queremos que el Estado se corra o no, porque en este caso hay que pensar qué se hace con el impuesto que Nación cobra a los combustibles y no llega ni a gobernadores ni a municipios. O si queremos que sea privado, fijémonos los pliegos y cuáles son las condiciones que el actual jefe de Estado va a imponerle a esas privadas para que lo que les vayamos a pagar en forma de peaje -o como sea la recaudación- sea en beneficio de toda una comunidad y no de empresas que no terminan cumpliendo ni con los pliegos y terminan cobrando el esfuerzo de los argentinos, pero seguimos luego reclamando, como ahora que después de 10 o 12 años estamos en la misma situación”.

Tras la actividad, Vecinos Autoconvocados por la Autovía le puso fecha a su próxima convocatoria: va a ser el 10 de agosto a las 3 de la tarde en el acceso a Azul.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info