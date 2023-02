El PRO pedirá revisar la distribución de fondos tras la polémica por el censo

El PRO de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo en Olavarría su primer encuentro del año, con la idea de comenzar a ordenar la vida interna del partido de cara a lo que serán las elecciones de este año. Mientras los candidatos a ocupar el sillón de Dardo Rocha caminan en el territorio, la cumbre de la mesa provincial ampliada en el territorio que comanda Ezequiel Galli sobrevoló, apenas, la cuestión electoral. «Realmente no hablamos mucho del tema, sobre todo porque sería imprudente tomar alguna definición mientras no se resuelva la interna a nivel nacional. Por eso decidimos dejar este tema para dentro de un tiempo», aseguró a La Tecla.info uno de los asistentes al cónclave. Días atrás, un dirigente con peso nacional había señalado: «Acá (en la Provincia) hay muchos candidatos, muchos aspirantes, y muchos de ellos responden a la disputa que ya está instalada entre Horacio Rodríguez Larreta y Pato (Patricia) Bullrich. Todo eso repercute en la Provincia”. La cita –que se desarrolló en el quincho de un restaurante local- se produjo cuando ya se han lanzado, con la idea de suceder a Axel Kicillof, Diego Santilli -hombre del jefe de Gobierno porteño- y Cristian Ritondo, referenciado en María Eugenia Vidal. Además, se han sumado varios intendentes con aspiraciones, como Néstor Grindetti (cercano a Mauricio Macri); Diego Valenzuela (vinculado a Santilli, aunque aún no “blanqueó” sus pretensiones provinciales) y Javier Iguacel, que busca el apoyo de Bullrich, lo mismo que el senador Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel y proveniente del peronismo no K. Precisamente, el intendente de Capitán Sarmiento debutó como integrante de la mesa partidaria bonaerense. Se incorpora en reemplazo de Gerardo Milman, alejado del entorno de Patricia Bullrich luego de fuera denunciado por sus presuntos vínculos con los autores del atentado a Cristina Kirchner Según pudo saber este medio, uno de los ejes centrales de la reunión fue la denuncia realizada desde la oposición tras conocerse los resultados preliminares del Censo 2022, que confirmaron los datos del relevamiento de 2010 en La Matanza. Así, se dio origen a la denuncia judicial realizada en abril del año pasado por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. «Por supuesto que le damos todo nuestro apoyo, y vamos a respaldar todas las acciones ante la Justicia para que se investigue y se castigue a los responsables», señaló un intendente amarillo, recalcando que «esto no tiene nada que ver con el pueblo de La Matanza, es contra los que falsearon datos y perjudicaron al resto de los municipios». Dado el 37 % que representa la población en el Coeficiente de Coparticipación Municipal, si un Municipio incremente su población injustamente recibe más recursos que se los quita a los otros 134 municipios de la provincia. Frente a los nuevos datos censales, el jefe comunal le reclamó a Axel Kicillof que revierta y adecue la situación actual de Coparticipación: “Resulta necesario que, en lo inmediato, se instruya al Ministerio de Hacienda y Finanzas a modificar de forma urgente el coeficiente de coparticipación a los Municipios (CUD), actualizándolo con la nueva información poblacional de los distritos que fue suministrada por el INDEC”, señala la carta enviada al Gobernador. Según los nuevos datos, es amplia la diferencia entre los habitantes que proyectaba tener La Matanza en 2022 (según el Censo 2010 eran 2.374.149 de habitantes) con respecto a la realidad (1.837.774). Esos 536 mil habitantes de más, a los largo de los 12 años, significan unos 85 mil millones de pesos que se debían haber repartido entre todos los municipios pero que se coparticiparon a uno solo. “Ahora empieza el camino para recuperar los recursos que perdimos durante 12 años”, señaló el jefe comunal. Y siguió: “En nombre de los vecinos de Tres de Febrero y de otros Municipios, decimos que estos recursos son obras y servicios que no pudimos realizar. Esos fondos equivalen a pavimentar completas 2500 cuadras, o hacer a nuevo 1100 plazas. Es un tema económico pero también ético e institucional, la provincia y los municipios deben crecer con la verdad, con los números claros”. En la carta, Valenzuela pide que se instrumente de manera urgente un mecanismo de compensación para los distritos que se vieron perjudicados durante 12 años. Y resalta: “No se puede ni debe esperar al año 2024 para calcular un nuevo Coeficiente de Distribución porque están en juego cuantiosos recursos”. Además, en medios de prensa expresó: “Cuando un municipio recibe artificialmente más, le está sacando a otros”. En tal sentido, desde la mesa de conducción del espacio en la provincia de Buenos Aires señalaron que van a ser firmes en reclamar a la Provincia que revise el CUD, el coeficiente por el cual se reparten los fondos entre los 135 distritos del territorio bonaerense. En el temario también estuvieron dos temas que preocupan a los legisladores y los alcaldes: el de la inseguridad y el de la Educación, con críticas hacia la gestión de Axel Kicillof. Participaron del encuentro los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo; los legisladores provinciales Alex Campbell, Adrián Urreli, Christian Gribaudo, Martiniano Molina y Alejandro Rabinovich; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Hector Gay (Bahía Blanca), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento, además del exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, representando a los “sin tierra”. Finalmente, señalaron que el próximo cónclave tendrá lugar en La Plata, territorio donde manda Julio Garro, probablemente el jueves 23 de febrero.