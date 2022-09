El Presidente se reúne con Georgieva y prepara el discurso que dará ante la ONU

El encuentro se dará en el marco del viaje del mandatario Alberto Fernández a los Estados Unidos para participar por primera vez de forma presencial de la cumbre de la ONU, debido a que en los dos años anteriores tuvo que hacerlo de manera virtual a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Por Nicolás Poggi enviado especial para Télam.

El presidente Alberto Fernández, quien arribó ayer domingo a los Estados Unidos para participar de la 77° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunirá este lunes con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mientras prepara el discurso que pronunciará el martes en el plenario de países que se celebra en Nueva York.

Ni bien pisó suelo estadounidense, alrededor de las 9.30 hora local (las 8.30 de Argentina), el mandatario se trasladó al hotel Park Hyatt de Manhattan para pulir el mensaje del martes, y que incluirá un llamado a la paz en Ucrania y un repudio al atentado sufrido a principios de este mes por la vicepresidenta Cristina Fernández.

En esa tarea lo asistía el canciller Santiago Cafiero, junto a quien Fernández definía los términos del discurso que brindará el martes ante el concierto de las naciones, según pudo saber Télam de fuentes oficiales.

Pero antes de la asistencia a la ONU, el Presidente se reunirá hoy lunes a las 11.30 (hora local) en el consulado argentino en Nueva York con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien no mantiene una cita personal desde hace poco menos de un año, cuando ambos tuvieron un encuentro en octubre pasado durante la cumbre del G20 en Roma.

El Presidente arribó ayer domingo en los EEUU. / Foto: Presidencia.

El encuentro con Georgieva se producirá luego de que el vocero del FMI, Gerry Rice, ratificara la semana pasada que «en los próximos días» se dará a conocer la evaluación técnica del organismo de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

La expectativa de todas maneras es buena en ambos actores a partir de la reunión que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo el lunes último en Washington con Georgieva.

Justamente, tras ese encuentro Georgieva indicó que «es una buena señal de que todo el Gobierno está enfocado en implementar el programa» acordado con el FMI para refinanciar la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri.

También señaló que Massa «reconoció, y yo también, con seriedad, que los problemas que enfrenta la Argentina son muy significativos».

Fernández llegó este domingo a Estados Unidos para participar por primera vez de forma presencial de la cumbre de la ONU, debido a que en los dos años anteriores tuvo que hacerlo de manera virtual a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Fernández participará por primera vez de forma presencial de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La comitiva oficial se completa con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz Gabriela Cerruti; los ministros de Educación y de Seguridad, Jaime Perczyk y Aníbal Fernández, respectivamente, y la primera dama, Fabiola Yañez.

Si bien se registra una ausencia notoria de mandatarios porque muchos se trasladaron al Reino Unido para participar de las exequias de la reina Isabel II, eso no impidió que la cotidianidad de Nueva York se viera alterada por la presencia de las distintas comitivas, a tal punto que en la ciudad se refieren a esta época como «los días ONU».

En su mensaje ante la Asamblea General, Alberto Fernández hará un llamado al «diálogo» por Ucrania, insistirá en la integración de la Argentina en las cadenas de valor de suministros y también se referirá al intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, con una nota adicional sobre los 40 años de la democracia argentina que se cumplirán en 2023.

También, como es tradición, efectuará una reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y renovará el pedido de justicia por el atentado a la AMIA.

Antes de eso, Fernández tiene previsto participar este lunes a las 15 en el Hotel Sofitel de la semana de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, invitado como mandatario argentino y en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.

A las 17.30, en tanto, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Portugal, António Costa.

A las 19, se sumará además en la sede del Consulado en Nueva York a una muestra sobre el Museo de Memoria ESMA en el marco de la postulación de ese sitio como patrimonio mundial de la Unesco.

El martes, en tanto, el Presidente mantendrá a las 10 una bilateral con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y a las 12 expondrá en la universidad The New School, situada en el Bajo Manhattan, con la premisa «Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana»

Ese mismo día el Presidente se reunirá con sus pares del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron.

El mandatario almorzará a las 14 en el Hotel Intercontinental con Sánchez, por iniciativa del mandatario español, en un encuentro en el que se abordará el tópico de la seguridad alimentaria.

Por la noche, Fernández se sumará a una cena patrocinada por Macron, que versará sobre energía y alimentos.

El miércoles 21 la comitiva se trasladará a Houston, Texas, donde el Presidente ofrecerá a las 12.45 una «megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento» del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta ante unas 80 empresas del sector que no están en el país.

Por su parte, Cafiero mantendrá ese día reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en el evento «The right to be me», y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.

ANÍBAL FERNÁNDEZ DESPLIEGA AGENDA PROPIA EN EE.UU. Y SE REUNIRÁ CON FUERZAS DE SEGURIDAD El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, desplegará una agenda propia en Estados Unidos como parte de la comitiva oficial que se trasladó a ese país por la cumbre de la ONU y se reunirá este lunes con fuerzas de seguridad locales y organismos de inteligencia. El funcionario, que acompaña al Presidente en su asistencia a la 77° Asamblea General de la ONU, retomará a través de diferentes reuniones con organismos y fuerzas de inteligencia y seguridad la hoja de ruta de su cartera, que había quedado pospuesta a partir del atentado que sufriera el 1° de septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández. Así, el ministro de Seguridad tendrá el lunes encuentros con autoridades de la Policía de Nueva York, de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés), del FBI y de la DEA. «Hemos logrado abrir mucho juego en cuanto al intercambio de información. Hoy, sin intercambio de información, no existe ninguna fuerza de seguridad«, destacó el funcionario en declaraciones a los medios que siguen la comitiva, entre ellos Télam. Fernández advirtió que «pensar que de por sí uno puede dominar la situación de un país es impensable, sobre todo con un narcotráfico que en América se triplicó». Por otro lado, sobre la causa que investiga el intento de asesinato de la Vicepresidenta, el funcionario señaló que «el juzgado tiene todos los elementos y nosotros estamos trabajando fuertemente para asistirlo con mucha información, porque hay mucha información por procesar». «Es mucho lo que se procesa, mucho lo que va permitiendo asimilar y trabajar sobre determinadas líneas de investigación que muestran ya gráficas completas», subrayó. Fernández sostuvo que «lo más importante en este caso siempre es saber de dónde viene la plata», y citó un documento «muy fuerte» de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que «dice puntualmente ‘Follow the money’, sigan la guita», «Es mucho más fácil cuando vos conquistás dónde está la plata que sacar la sustancia. Es decir, no hay que quedar en quién vino y no decomisar la sustancia. Pero el problema más fuerte es poder sacar la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata», dijo sobre el financiamiento de los agresores de la Vicepresidenta. Télam.-