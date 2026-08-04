El peronismo rechazó los cambios a la ley de Tierras y convocó a movilizarse el jueves en contra del Gobierno

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Durante un cónclave en la sede del PJ nacional, el peronismo rechazó enérgicamente los cambios a la Ley de Tierras que el oficialismo intentará aprobar el próximo jueves en el Senado, y alertó sobre un horizonte de profundización de la extranjerización y entrega de la soberanía territorial.

La iniciativa perseguida por el Gobierno apunta a elevar el tope máximo de extranjerización de tierras de 15 al 25%, entre otros puntos inquietantes.

En el marco de esta discusión, el peronismo intensificó sus gestiones para sumar el respaldo de legisladores indecisos y lograr el rechazo definitivo de la propuesta.

Desde el principal partido opositor remarcaron la gravedad de elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras en manos extranjeras.

Según explicaron, la normativa vigente contempla una superficie comparable a la provincia de Santa Fe, mientras que la ampliación propuesta por el Ejecutivo equivaldría a ceder una extensión equivalente a toda la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, advirtieron que la reforma favorece directamente a corporaciones internacionales, al Fondo Monetario Internacional y a magnates del sector tecnológico como Peter Thiel.

Al salir del encuentro, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, desacreditó las promesas del oficialismo respecto de una supuesta lluvia de inversiones y llamó a mantener la presión social.

El santafesino convocó a los distintos sectores partidarios y a la ciudadanía a confluir en la movilización fijada para este jueves en las inmediaciones del Congreso con el fin de manifestar el rechazo en las calles.

“Debemos sostener la movilización, hablar con cada argentino haciéndole ver la importancia de ir en contra de esta ley y es muy importante que los distintos sectores del PJ podamos confluir a la movilización”, instó.

Por su parte, el jefe del interbloque justicialista en el Senado, José Mayans, denunció irregularidades en la tramitación del proyecto de Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa presenta «vicio de nulidad» desde el inicio de su debate en la Cámara Alta.

“Acá desde el principio hay vicio de nulidad en el tratamiento porque la Comisión de Asuntos Constitucionales no estuvo bien conformada. Lo advertimos el primer día”, indicó el también vicepresidente primero del PJ nacional.

«No recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos», señaló el senador por Formosa, quien criticó la constante presentación de dictámenes modificados a último momento antes de llegar al recinto, modificando sustancialmente el texto aprobado originalmente en comisión.

En la misma sintonía, el secretario de asuntos agrarios del PJ, Julián Domínguez, consideró que la reforma responde a los intereses de “los magnates de la tecnología que han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía de Javier Milei”.

Agencia NA.-

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