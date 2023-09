El perdedor de la interna en las PASO de Rauch decidió que no hará campaña junto al ganador

Las últimas PASO dejaron huella, algunas de las cuales se transformaron en heridas y que sangran a pocos días de las elecciones generales de octubre. Así, el perdedor de la interna de Juntos por el Cambio en Rauch, Roberto Papponetti (quedó más de 3.000 votos abajo) decidió no acompañar en la campaña electoral al ganador de la interna, el intendente radical Maximiliano Suescun. El actual concejal rauchense aseguró a Emisora Rauch que no recibe respuestas a muchas de las inquietudes que plantea, por lo que ya no se siente representado por ese espacio. “Con la misma libertad que en 2015 decidí acompañar, hoy siento que no tiene sentido”, señaló el postulante derrotado en la primara de Juntos por el Cambio.

Maximiliano Suescun, intendente de Rauch (UCR) que va por la reelección. El sector que encabezó Papponetti, con la boleta de Diego Santilli, no obtuvo la cantidad de votos necesarios para llegar al piso y tener representación en la boleta definitiva de JxC. Papponetti ingresó al Concejo Deliberante en el año 2021, tras una lista de unidad entre el radicalismo y en aquél entonces Partido del Diálogo, fundado por Emilio Monzó. Además, fue creador del Proyecto Frente Solidario, una organización que trabaja en temas de inclusión social e igualdad de oportunidades.