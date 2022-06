El mensaje de un cura a las alumnas de un colegio: «Si no quieren tener hijos, cierren las piernas»

Lo dijo Hernán Ustariz, el párroco de la escuela Nuestra Señora de Fátima de Castelar. Además, amenazó con echarlas de la institución si las veía con pañuelos o «símbolos» distintivos a favor del aborto legal.

“Si no están enamoradas, no tengan sexo. Si no quieren tener hijos, cierren las piernas”, fue el mensaje que les dijo el párroco Hernán Ustariz del colegio Nuestra Señora de Fátima en Castelar a las alumnas de la institución en medio del debate por el aborto legal.

A pesar de que el proyecto de ley está a un paso de volverse ley, el cura también las amenazó con echarlas de la institución si vuelven a realizar alguna manifestación a favor del aborto.

“Si están a favor de que se muera un bebé, ¿por qué no están a favor de que se mueran también las mujeres?”, les preguntó el sacerdote Ustariz.

En medio del debate, las estudiantes reclaman que se brinde Educación Sexual Integral, algo que es obligatorio pero no se cumple en la institución.

No es la primera vez que el colegio desoye los pedidos de los estudiantes y baja línea con la imposición de actividades antiabortistas. En repudio a ello, en marzo, las alumnas y los alumnos desplegaron carteles en el patio del colegio solicitando que los dejen expresarse libremente. “Nos están censurando” y “Obligar a callar es opresión”, decían algunos. m1.-