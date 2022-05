El massismo cuestionó duramente la reforma previsional: «Es igual a la de Menem y Cavallo»

La diputada nacional del Frente Renovador y principal vocera del massismo en temas previsionales, Mirta Tundis, afirmó hoy que la reforma que propone el gobierno nacional en ese ámbito «es igual a la de Menem y Cavallo».

La legisladora, además, hizo una especie de autocrítica por haber apoyardo en su momento la denominada Ley de Reparación Histórica. «Hoy no la votaría porque no creo en este Gobierno, me han engañado».

En diálogo con el programa El fin de la metáfora, que se emite por Radio 10, expresó: «Estoy muy preocupada por la reforma previsional. Se necesita una reforma en serio pero no para quitar derechos. Macri dijo ‘no vamos por el aumento de la edad jubilatoria’ pero por ahora pero sí van a la reforma de la movilidad jubilatoria. No voy a acompañar que por ningún motivo le saquen derechos a los jubilados».

«Hay una rebaja en la jubilaciones desde el momento en que el Presidente dice que se van a ahorrar 100.000 millones de pesos y eso implica una reducción en promedio de $700. Una canasta básica para los jubilados es más de $16.000 y la jubilación mínima es de $7.200″, continuó.

«Hoy no votaría la Ley de Reparación Histórica porque no creo en este gobierno. Me doy cuenta que nos han engañado, me han engañado. Como previsionalista no voy a acompañar. Me genera mucha angustia que muchos jubilados se puedan quedar afuera. Un jubilado es tan importante como 6.000.000. Enmascararon la reforma previsional. Entiendo que tiene que haber una reforma pero no por decreto. Se puede ir a la justicia y se puede declarar inconstitucional. Me da temor que volvamos a tener una Corte Suprema como la de Menem y los jueces, por temor a los carpetazos del gobierno, acuerden», manifestó Tundis.

«Si vos leés lo que dijeron Lilita Carrió, Bullrich, Sanz; los que pertenecían a la oposición, cuando la Presidenta sacó por decreto el 82% móvil, ahora es la inversa. Ahora entiendo que quieren Pobreza cero para que desaparezcan los pobres», remató. Infonews.-