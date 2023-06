El massismo condiciona su pertenencia al FdT ante la posibilidad de una PASO

El Frente Renovador no quiere saber nada con que se presente más de una lista, y pone en duda su continuidad en la coalición y en el Ministerio de Economía debido a la desestabilización que generaría.

El próximo 10 de junio, el Frente Renovador se reunirá en el Movistar Arena de Malvinas Argentinas para realizar su Congreso partidario de cara a las elecciones nacionales y en el que decidirá si permanece o no dentro del Frente de Todos.

Según adelantó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, «el objetivo fundamental del encuentro es tener una propuesta competitiva y ganar las elecciones. Por eso, entendemos que la herramienta para lograrlo es alcanzar ese consenso».

«Nosotros somos parte del Frente de Todos y por supuesto que continuaremos trabajando allí, en la medida en que el oficialismo demuestre voluntad de ganar las elecciones. Tenemos que trabajar en un sistema competitivo que nos permita seguir con un proyecto de país. Hay que tener claro el rumbo», apuntó en diálogo con Télam.

El espacio conducido por Massa considera un «error estratégico» que haya competencia interna en las PASO en el Frente de Todos «porque es una acción que debilita» y además «causa un desorden político que podría generar un desorden económico a la hora de gestión pasadas las primarias», según estiman desde el entorno del exintendente de Tigre.

Por eso, el líder del Frente Renovador insiste en que si hay PASO, dejará –al menos- el cargo en el Ministerio de Economía de la Nación.

“No hay estabilidad económica, sin estabilidad política”, expresó días atrás el propio Massa. No son pocos los que relacionan su postura con la enemistad que mantiene con Daniel Scioli, uno de los precandidatos a Presidente del Frente de Todos. Pero lo cierto es que el ex gobernador no es el único que busca anotarse en la pelea.

Desde el massismo ven con buenos ojos la postulación de Wado de Pedro, pero aseguran que todos deben estar encolumnados detrás de una sola figura, de lo contrario, el espacio se debilita, podrían llegar a salir terceros y la inestabilidad económica está cantada. Massa no esta dispuesto a hacerse cargo de esa inestabilidad.

El sábado, desde las 13 horas, será la fecha límite para que la alianza se ordene. De lo contrario, el Frente Renovador podría pegar el portazo o será su líder el que decida salir del Gabinete.

Nota gentileza de Revista La Tecla.-