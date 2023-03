El hijo de Ramón Díaz, tras chocar ayer, fue trasladado a un sanatorio de la Capital Federal

Michael Díaz, el hijo menor de Ramón, legendario delantero y entrenador, protagonizó este martes un trágico accidente: chocó con su camioneta de frente con otro vehículo en la ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de 9 de Julio. En el siniestro vial fallecieron Bárbara (32 años), la mujer del ex futbolista de San Lorenzo y San Telmo, y Aldo Flaqué (67), el conductor del otro automóvil.

El ex lateral derecho sufrió una fractura de fémur y un traumatismo de tórax en el accidente, por lo que en primer término quedó internado en el hospital Julio de Vedia. El hijo de Michael, en tanto, sufrió lesiones menores.

En las últimas horas, el defensor fue trasladado al Sanatoria Anchorena de la Capital Federal y se lo está evaluando para una intervención quirúrgica. Tanto él como su pequeño hijo recibieron contención psicólogica por el hecho.

A 24 horas del accidente, sigue en calidad de aprehendido, por orden del fiscal de la UFI N°4 de Mercedes, Lisandro Masson, quien investiga el siniestro vial como “doble homicidio culposo”. El ex jugador todavía no declaró. En la fiscalía están aguardando saber si está en condiciones de hacerlo. Al mismo tiempo, todavía no se conocieron los resultados de las pericias.

El choque sucedió este martes en horas del mediodía a la altura del kilómetro 256 de la Ruta 5. Si bien es motivo de investigación, se cree que la RAM de Díaz, que iba en sentido hacia 9 de Julio, invadió el carril contrario y cuando se encontró con tránsito de frente se tiró a la banquina. Allí se produjo la colisión fatal con la Kangoo, cuyo conductor, también al ver la camioneta de frente, maniobró hacia la misma banquina.

Producto del fuerte impacto, Bárbara Oliver salió despedida del habitáculo de la camioneta RAM. “Se presume que no tenía puesto el cinturón de seguridad”, explicaron las fuentes del caso consultadas por este medio. Murió en el acto.

Michael Díaz nació en Avellino, Italia, e inició su carrera como futbolista en San Telmo. En 2007 pasó a San Lorenzo, donde Ramón oficiaba como entrenador y acababa de salir campeón del Clausura 2007. Jugó allí junto a su hermano Emiliano, quien procedía de River Plate y actualmente se desempeña como ayudante de campo de su padre en el Al Hilal de Arabia Saudita. El ex lateral también ostenta pasos por Defensores de Belgrano, Indios de Chihuahua (México) y Ferro de Trenque Lauquen.

