Lo que faltaba: El Gobierno no descarta enviar buques a la guerra con Irán

El canciller dijo que la Argentina acompañará a Estados Unidos “en la medida” que ese país “lo necesite”.
El canciller Pablo Quirno no descartó que el país envíe buques de la Armada a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.
“En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones televisivas, ayer miércoles.
Si bien sostuvo que eran “rumores” las versiones que circularon en las últimas horas sobre el envío de barcos, Quirno no terminó de descartar esa posibilidad.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los dichos del canciller se sumaron a los del secretario de Comunicación, Javier Lanari, señaló que la Argentina brindará “cualquier ayuda” que requiera Estados Unidos.
“Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará”, indicó Lanari en declaraciones al diario español El Mundo, al ser consultado sobre su el país iba a enviar tropas a Medio Oriente.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Hizo imágenes de sus compañeras menores con IA, las subió a un sitio web para adultos y ahora va a juicio
Revelan los movimientos de Novelli antes del lanzamiento de $LIBRA: compras de lujo y pedido de custodia
Marcela Pagano amplió la denuncia contra Manuel Adorni: «No declaró una casa de lujo en un country premium»