El Gobierno Nacional cierra correos y despide empleados para no gastar, pero deja vencer 5 millones de alimentos

En un país en donde hay nenes y abuelos con hambre, que pase esto es un acto criminal.

Por un lado cierran sucursales de Correo Argentino «para reducir el gasto» y echan trabajadores del Estado para no pagar tantos sueldos, pero por otro lado, dejen vencer CINCO MILLONES de alimentos y eso también es muchísimo dinero (hasta la fecha nadie informó cuánto dinero se perdió).

Esta noticia, no es una más. Esto es grave, muy grave y muestra el grado de desinterés que tienen algunas personas con el hambre de la gente.

A continuación la nota de Felipe Leibovich, gentileza de Perfil:

El escándalo de los 5 millones de alimentos guardados en galpones estalló en toda su dimensión. Auditorías a granel, despidos, denuncias y una comunicación oficial debilitada por los hechos.

l escándalo de los 5 millones de alimentos guardados en galpones que la gestión de Alberto Fernández compró, y que el de Javier Milei se encargó de acopiar para investigar negociados, estalló esta semana en toda su dimensión. El momento cúlmine se produjo este jueves cuando el Gobierno decidió echar al secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, en medio de la polémica por los alimentos que estaban almacenados y que no fueron repartidos.

“El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó que a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, del ex Ministerio de Desarrollo Social), realizó una auditoría y decidió limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”, expresó la cartera en un comunicado.

Además, agregó: “Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”.

El sábado pasado, De la Torre había asegurado que los alimentos que había en stock «están en perfecto estado» y estaban destinados «para todo lo que son emergencias».

«La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir», sostuvo el entonces secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, la cartera informó que había alimentos caducos que no habían sido repartidos y culpó a esa secretaría por no llevar un control de los mismos.

El Gobierno primero dijo que los productos no estaban vencidos, pero al comprobar lo contrario, tomó la decisión de desplazar de su cargo a De la Torre, hermano de Joaquín de la Torre, el ex

intendente de San Miguel.

“Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante”, publicó el ex funcionario en su cuenta de X.

Y como todo queda en familia el senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre salió a defender a su hermano Pablo.

Las explicaciones de Manuel Adorni

El pasado 27 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, dijo que el Gobierno apelaría la decisión judicial del juez Sebastián Casanello, luego de que le ordenara al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Pero fue mucho más allá al afirmar que: “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo”, remarcó.

A simismo, el portavoz de Javier Milei prometió que «no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”, y diferenció los alimentos que se entregan a comedores de los que se destinan a reserva para catástrofes.

Y cerró con una definición que, a la luz de los hechos, es un verdadero dislate: “Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y, por el otro lado, la política de mercadería para futuras catástrofes, que por supuesto esperamos que no ocurran jamás”, concluyó el funcionario nacional».

¿Cómo arrancó el escándalo?

El periodista Ari Lijalad realizó un pedido de acceso a la información pública sobre el destino de los alimentos que fue respondido por el ministerio de Capital Humano. A partir de allí el dirigente Juan Grabois amplió la denuncia penal con la información nueva que suministró Lijalad en El Destape e intimó al Ministerio de Capital Humano a distribuir los alimentos que tiene pudriéndose en los galpones de Villa Martelli, a 200 metros de las ollas vacías del barrio Las Flores (Julio Argentino Roca 4851, Vicente Lopez); y en Tafí Viejo en Independencia y Costela, a 120 metros de los tuppers vacíos del Barrio La Sáenz Peña.

A raíz de esta situación. el juez Sebastián Casanello ordenó un plan urgente para que el Gobierno distribuya los 5 millones de kilos de alimentos acumulados que se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

En este contexto, la fiscal Patricia Ochoa determinó la posible comisión de delitos de acción pública en relación con el presunto incumplimiento de deberes de funcionario, por lo que le pidió al juez que dicte una medida cautelar innovativa que le ordene al Ministerio entregar los alimentos en un plazo máximo de 5 días.

La culpa siempre la tiene el otro

En medio de todo el escándalo, el presidente Javier Milei salió a respaldar a su ministra, Sandra Pettovello preocupada por la denuncia que motoriza la fiscal Ochoa. Y en su habitual revoleó de retuit, no perdió tiempo para contraatacar al kirchnerismo.

El Presidente retuiteó un posteo del usuario Indignado que señaló: «EL CURRO DE LA YERBA: SE INCENDIÓ TODO EN LA MESA DE JONATAN VIALE : El gobierno kirchnerista compro 12 mil kilos de yerba un mes antes de irse y gastaron 18.224.700 millones de pesos: la yerba es de mala calidad y tiene polio.. una especie de madera que se usa para rebajarla. DEJA TU “Si” y compartí al infinito si te indigna»

Y también hizo lo propio con un mensaje del usuario «Escuela Austríaca de Economía»: «Sandra Pettovello se ha tenido que aguantar operaciones BURDAS, incluso de «periodistas» que se dicen ser serios, pero ella ha mostrado templanza al momento de gestionar como ministra y gracias a su trabajo hoy conocemos el gran fraude del kirchnerismo, que por años curraron extorsionando a los más pobres».

Mientras tanto en los galpones se guarda: leche en polvo (339.867 kilos que vencen en julio, 160.279 kilos más expiran entre agosto y septiembre, 343.972 kilos llegan a fin de octubre, 80.062 más hasta noviembre); harina de maíz (4.439 kilos vencen el 25 de julio); puré de tomate (25.602 kilos que sirven hasta el 30 de septiembre y 92.063 kilos caducan el 30 de noviembre); pasta de maní (57.703 kilos vencen el 5 de octubre); garbanzos (80.868 kilos, entre el 12 y 18 de octubre).

FL/ff.

Nota de Felipe Leibovich, gentileza de www.perfil.com