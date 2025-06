El Gobierno eliminó el feriado de Empleado Público y la Provincia les abre los brazos. En PBA quieren que haya asueto mañana

Tal y como se había adelantado, el Gobierno oficializó la eliminación de la jornada no laborable del 27 de junio. Desde la gestión bonaerense aseguraron que sí habrá asueto. “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir”, advirtió ATE.

El Gobierno eliminó el feriado de Empleado Público y la Provincia les abre los brazos

Tal y como se había adelantado, el Gobierno oficializó la eliminación de la jornada no laborable del 27 de junio que hasta ahora tenían los empleados públicos por el Día del Trabajador del Estado.

Así quedó plasmado en el decreto 430/2025 publicado el jueves a la madrugada en el Boletín Oficial, luego de que el anuncio fuera anticipado por el el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Adorni explicó que esta decisión se basa en la visión que el Gobierno tiene sobre el rol del Estado. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, declaró. Y agregó: “Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.

El vocero también subrayó que “trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país”.

Este 27 de junio, como cada año, se celebra en Argentina el Día del Trabajador del Estado. Si bien la fecha no forma parte del calendario oficial de feriados, diversas dependencias estatales suelen cerrar sus puertas, lo que afecta la prestación de numerosos servicios públicos. Este año, al coincidir con un viernes, muchos empleados públicos esperaban un fin de semana largo.

La Provincia les abre los brazos

Mientras se esperan definiciones oficiales, desde la gestión bonaerense deslizaron que en la administración pública de la provincia de Buenos Aires sí habrá asueto. “Lo que falta definir es si habrá clases o no en las escuelas bonaerenses”, agregaron, teniendo en cuenta que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidió extender el asueto a los auxiliares.

Luego de la eliminación vía decreto del Día del Trabajador del Estado, que se celebra el 27 de junio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llamó a tomarse el día del trabajo el viernes y no respetar “el decreto ilegítimo del Gobierno”.

“Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia al Decreto 430/25 que elimina este día, Aguiar indicó: “Sólo en su odio se explica que el resto de las actividades laborales tengan su día y el mismo sea no laborable. Celebrar nuestro día es un derecho que el Congreso estableció mediante una Ley y sólo el Congreso puede derogar”.

El sindicato presentará durante la jornada de hoy un recurso de amparo ante la Justicia y además brindará cobertura legal a todos los trabajadores que se tomen el día de asueto que corresponde por la Ley 26.876, sancionada y promulgada en 2013. La misma conmemora el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.

Además de no respetar la medida, ATE señaló que la misma sólo sería abarcativa de la Administración Pública Nacional, es decir ministerios y organismos nacionales, por lo que no afectaría a los trabajadores de las administraciones provinciales ni municipales en los que rige este día de descanso.

Mantener el asueto “sin tocar nada”

En ese sentido, el referente de ATE en La Plata, Luciano Fernández, habló con Desconfiados, al aire de Cadena Río, y cuestionó la decisión del gobierno: “Es una provocación que acrecienta la enemistad entre el gobierno nacional y los trabajadores públicos».

Sin embargo, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires quieren sostener su postura anti Milei y buscan sostener el feriado en beneficio de los trabajadores estatales. La Tecla indagó con el secretario general de UPCN en territorio bonaerense, Juan Pablo Martín Oyarzabal, y aseguró que la intención del gobierno de Kicillof es mantenerlo.

Desde UPCN se comunicaron con las autoridades provinciales y sostuvieron que están “evaluando la normativa” para ver si se puede mantener el asueto “sin tocar nada” y que se sostenga la normativa provincial vigente.

