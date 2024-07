El Gobierno argentino condenó «el fraude electoral» en Venezuela y exige «total transparencia»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el gobierno de Javier Milei condena «el fraude electoral» en las elecciones de Venezuela donde se lo dio por ganador a Nicolás Maduro al plantear que «la enorme mayoría votó por el cambio».

“Vamos a condenar lo perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela», planteó el vocero en la habitual conferencia de prensa, y agregó: “La Argentina exigen total transparencia en el recuento de votos».

En la misma línea, remarcó: «No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales que por supuesto no sean títeres del régimen chavista”.

Para Adorni, el pueblo venezolano se manifestó en paz y “de acuerdo a las actas que tuvo acceso a la oposición la enorme mayoría votó la opción de cambio, del mundo libre, occidental y capitalista a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico”.

“Ya lo dijo Simón Bolivar todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”, subrayó el libertario.

Asimismo, reveló que la canciller Diana Mondino encabezó hoy una reunión con sus pares de la región “para analizar la situación y ver cómo se siguen desenvolviendo los hechos”.

En otro pasaje de la conferencia, el funcionario criticó los dichos de Maduro contra Milei y aseguró que la comunidad internacional debe cuestionar la realidad de Venezuela. “El mundo tiene que cuestionarse la aberración que se vio ayer. Lo que apelamos es que si la gente en Venezuela eligió una cosa que se la respeten”, puntualizó.

“El mundo libre no tiene espacio para dictaduras como la de Maduro que no solo han empobrecido al pueblo venezolano sino expulsado a millones de venezolanos que tuvieron que escapar en búsqueda de una vida digna que ya no les podía ofrecer un régimen”, destacó.

Por último, Adorni sostuvo que lo que pasa en Venezuela “es una historia triste para los millones de venezolanos que viven en Venezuela, para los que se fueron y para toda una región que espera mayor democracia y menos actitudes fascistas y autoritarias”.

Noticias Argentinas.-