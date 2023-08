El crimen de Morena: ¿qué determinó la autopsia al cuerpo de la nena asesinada en Lanús?

La pericia se practicó en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. La víctima murió en el hospital Evita tras haber sido atacada por motochorros.

La fiscal Silvia Bussano, de la UFI N°7 de Lanús, no tiene aún en sus manos el informe preliminar de la autopsia, pero sí los forenses que analizaron el cuerpo de Morena Domínguez le adelantaron sus conclusiones: la nena de 11 murió a causa de una hemorragia interna producto de una grave lesión en el hígado.

Así se lo confirmaron a Infobae fuentes de la investigación. “La autopsia reveló que la nena falleció por un desgarro en el hígado producto del golpe profundo que recibió”, explicaron sobre los resultados de la pericia que se realizó en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

O sea, la piña en la panza que le dieron los asesinos a la nena fue mortal. Hay que recordar que los motochorros la atacaron esta mañana, poco antes de ingresar a la escuela y le golpearon para robarle un celular que solo andaba con red WiFi: es que el chip no andaba por falta de pago.

Por el crimen de Morena hay dos detenidos: se trata de los hermanos Darío Humberto Madariaga, alias Lolo y de 25 años; y Miguel Ángel Madariaga, de 28. Y para los investigadores el hecho está esclarecido.

Los dos detenidos están acusados del delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”. Es que, fuentes del caso adelantaron que la moto utilizada para atacar a Morena tenía pedido de secuestro por un hecho ocurrido este martes.

Oriundos del barrio Acuba de Villa Caraza de Lanús, los dos sospechosos tienen antecedentes penales. El menor tiene una causa por tentativa de robo de 2019; mientras que el mayor, al menos, tres: una por encubrimiento agravado (2019) por la que accedió a la libertad un año después; otra por encubrimiento (2021); y la última de febrero de este año por amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

La noticia del arresto de los responsables del crimen de Morena ocurrió este miércoles por la tarde mientras los vecinos se manifestaban frente a la comisaría 5° de Lanús en reclamo de Justicia.

En esa movilización, que por momentos atravesó momentos tensos de enfrentamientos con la Policía, estaban las dos mamás que socorrieron a Morena en el interior de la escuela tras el ataque, y luego de que un hombre intentara ayudarla a reincorporarse cuando estaba tendida en el asfalto.

Daiana es enfermera y llevaba a su hijo al colegio cuando no le permitieron ingresar a la escuela Almafuerte N°60 de Lanús Oeste. Fue en ese contexto que la mujer fue reconocida por otra madre.

“Una mamá me vio llegar y me dijo: ‘¡Vos sos enfermera, vení!’. Me avisó que había una nena descompensada, pensé que era por los nervios de la situación. Entré a verla. En la escuela estaban todos preocupados, nadie sabía qué hacer”, relató en diálogo con Infobae.

Y continuó: “Ella estaba acostada en un pupitre, inconsciente. Entonces lo primero que hice fue acostarla en el piso y le empecé a hacer RCP. Pero no hubo reacción ante las compresiones. En eso pasaron entre 5 y 10 minutos y llegó la ambulancia. Intervinieron los médicos, le pusieron el desfibrilador, la intubaron para pasarle oxígeno, pero siguió sin responder”.

Morena fue trasladada hasta el hospital Evita de Lanús. A ese centro de salud llegó a las 8.30. Falleció a la 9.20. El director médico Javier Maroni detalló que la niña arribó inconsciente.

“Luego de realizar maniobras de reanimación, se logró estabilizarla, se la trasladó a terapia intensiva pediátrica, donde finalmente falleció”, contó el médico.

Para ese entonces se pensaba que la niña había muerto por un traumatismo grave en la cabeza. La autopsia revelaría que fue un golpe en la panza lo que acabó con su vida.

