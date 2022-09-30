EL CONSEJO ESCOLAR INFORMÓ QUE NO HAY QUE CONSUMIR UN ACEITE:

Desde el Consejo Escolar de Roque Pérez nos enviaron esta información importante y urgente:
Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación Consejo Escolar de Roque Pérez.
GOBERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMUNICADO IMPORTANTE
CONSEJO ESCOLAR DE ROQUE PEREZ, INFORMA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, QUE SE HA COMPROBADO LA ADULTERACION DE LOS COMPONENTES DEL MODULO MESA CUYO PROVEEDOR ES LA EMPRESA TUX S.A. INCORPORANDO EL ACEITE EN CUESTION
EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARARIO, A TRAVES DE LA DIRECION DE INDUSTRIAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIPA), INFORMA A LA POBLACION QUE EL PRODUCTO ROTULADO COMO «ACEITE DE GIRASOL» MARCA «GOURMET»CON RNE N° 02-032.427 Y RNPA N° 02-504640 SE TRATA DE UN PRODUCTO FALSIFICADO POR UTILIZAR UN CERTIFICADO DE RNE DE OTRA EMPRESA Y UN RNPA INEXISTENTE.
POR EL MOTIVO EXPUESTO SOLICITAMOS SE COMUNIQUE A LAS FAMILIAS DESTINATARIAS DEL MESA QUE NO CONSUMAN EL PRODUCTO MENCIONADO PROVENIENTE DE LA ENTREGA DE MODULOS.
Marcelo Ertini. Tesorero Consejo Escolar Roque Pérez.-