EL CONSEJO ESCOLAR INFORMÓ QUE NO HAY QUE CONSUMIR UN ACEITE:

Desde el Consejo Escolar de Roque Pérez nos enviaron esta información importante y urgente:

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación Consejo Escolar de Roque Pérez.

GOBERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMUNICADO IMPORTANTE

CONSEJO ESCOLAR DE ROQUE PEREZ, INFORMA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, QUE SE HA COMPROBADO LA ADULTERACION DE LOS COMPONENTES DEL MODULO MESA CUYO PROVEEDOR ES LA EMPRESA TUX S.A. INCORPORANDO EL ACEITE EN CUESTION

EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARARIO, A TRAVES DE LA DIRECION DE INDUSTRIAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIPA), INFORMA A LA POBLACION QUE EL PRODUCTO ROTULADO COMO «ACEITE DE GIRASOL» MARCA «GOURMET»CON RNE N° 02-032.427 Y RNPA N° 02-504640 SE TRATA DE UN PRODUCTO FALSIFICADO POR UTILIZAR UN CERTIFICADO DE RNE DE OTRA EMPRESA Y UN RNPA INEXISTENTE.

POR EL MOTIVO EXPUESTO SOLICITAMOS SE COMUNIQUE A LAS FAMILIAS DESTINATARIAS DEL MESA QUE NO CONSUMAN EL PRODUCTO MENCIONADO PROVENIENTE DE LA ENTREGA DE MODULOS.

Marcelo Ertini. Tesorero Consejo Escolar Roque Pérez.-

 

 

Acerca de Redacción

¿QUIÉNES HACEMOS ESTE MEDIO? ***Carlos Zampini. Director de este medio. Jefe de Redacción y Contenidos desde agosto de 2008 de este medio. Periodista/Locutor Matriculado/Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. SIPREBA Nº 2524 (Sindicato de Prensa de Bs. As.). ***Flavia Farias: Redacción. Técnica en Política, Gestión y Comunicación egresada de la Universidad Nacional de Avellaneda. Prensa del Movimiento Evita de Roque Pérez. Colaboradores especiales y coberturas fuera de Roque Pérez: ***Lidia Teresa López, sección cultura y educación. Investigaciones y redacciones especiales. ***Luca Zampini (Ediciones digitales, videos, etc.). ***Olivia Zampini e Ignacio Lazzero (Sección Deportes). RPEREZNETONLINE.COM.AR Desde agosto de 2008 informando con la verdad. E-MAIL: [email protected]

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