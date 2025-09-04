El Club Social y Deportivo Alumni de Roque Pérez celebra sus 84 años con una gran fiesta comunitaria

El próximo sábado 6 de septiembre a las 18:00 horas, el Club Social y Deportivo Alumni de Roque Pérez invita a toda la comunidad a participar de una jornada muy especial en el Predio Alfredo Cejas (Estadio).
La institución festejará su 84° Aniversario, un hito que llena de orgullo a todos los socios, hinchas y vecinos que acompañan la historia del querido Alumni.
Durante la celebración se llevará a cabo la inauguración del Merendero del Club y un homenaje en tribunas y bancos de suplentes a personalidades históricas que dejaron su huella en la vida de la institución.
Al finalizar los reconocimientos, se compartirá una gran choripaneada, hamburguesas, empanadas y un brindis final con torta, en un marco de encuentro, alegría y camaradería.
La Comisión Directiva invita a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta que promete ser un recuerdo inolvidable, celebrando juntos la pasión azulgrana y reafirmando el compromiso con el crecimiento del club.
Club Social y Deportivo Alumni
Comisión Directiva.-
