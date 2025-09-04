El Club Social y Deportivo Alumni de Roque Pérez celebra sus 84 años con una gran fiesta comunitaria

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El próximo sábado 6 de septiembre a las 18:00 horas, el Club Social y Deportivo Alumni de Roque Pérez invita a toda la comunidad a participar de una jornada muy especial en el Predio Alfredo Cejas (Estadio).

La institución festejará su 84° Aniversario, un hito que llena de orgullo a todos los socios, hinchas y vecinos que acompañan la historia del querido Alumni.

Durante la celebración se llevará a cabo la inauguración del Merendero del Club y un homenaje en tribunas y bancos de suplentes a personalidades históricas que dejaron su huella en la vida de la institución.

Al finalizar los reconocimientos, se compartirá una gran choripaneada, hamburguesas, empanadas y un brindis final con torta, en un marco de encuentro, alegría y camaradería.

La Comisión Directiva invita a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta que promete ser un recuerdo inolvidable, celebrando juntos la pasión azulgrana y reafirmando el compromiso con el crecimiento del club.

Club Social y Deportivo Alumni

Comisión Directiva.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...