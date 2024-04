EL CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N°801 DE ROQUE PÉREZ TIENE UNA NUEVA BANDERA NACIONAL DE CEREMONIA

El jueves 11 de abril, en el Centro Educativo Complementario CEC N° 801 de Roque Pérez, con la presencia de funcionarios de educación, jefes y efectivos policiales, instituciones educativas, etc., se realizó el acto por la recepción de una nueva Bandera Nacional de Ceremonia donada por el intendente Maximiliano Sciaini, a quien representó el Dr.Daniel López, secretario del área Legal y Técnica del municipio, que fue quien hizo la entrega de la Bandera a la directora del CEC, Perla Caro, y la enseña patria fue protocolarmente cambiada por la anterior.

El Dr. López en su alocución expresó: “El intendente Sciaini me indicó que les haga llegar sus saludos, felicitaciones a la institución y que no va a faltar ocasión para que pueda visitarlos».-

