El canciller de Ecuador reveló una llamada telefónica en la que Alberto Fernández le contó detalles secretos de la fuga de la exministra

En una sesión reservada ante el Congreso, Juan Carlos Holguín contó la versión que le dio el presidente argentino sobre la salida de la ex funcionaria de Rafael Correa condenada por corrupción de la sede diplomática argentina en Quito. El papel central que habría tenido el embajador argentino en Caracas, Óscar Laborde, a espaldas de la Casa Rosada.

(Desde Quito, Ecuador) La fuga de la ex ministra de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, habría sido planificada desde Caracas bajo la responsabilidad de Óscar Laborde, embajador argentino ante el régimen de Nicolás Maduro, según habría revelado el propio presidente de Argentina, Alberto Fernández en una llamada telefónica con el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. Así lo contó este último ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador.

Holguín compareció ante esa comisión legislativa en un sesión que duró alrededor de dos horas. Una parte fue pública y otra reservada. Durante la primera parte, Holguín advirtió que iba a comentar de forma reservada a los legisladores de la comisión sobre “dos llamadas importantes” que había recibido. Infobae pudo acceder luego a la información que se discutió durante esa sesión reservada a partir de una fuente allí presente.

El martes pasado, alrededor de las 5 de la tarde, cuando Fuks esperaba en la antesala de sus despacho y todavía no sabía que se lo declararía persona non grata y se lo expulsara del país, recibió un llamada del presidente argentino que le pidió conversar con el canciller ecuatoriano, según pudo confirmar Infobae en Buenos Aires. El embajador argentino le pasó entonces su teléfono celular a Holguín, quien habría escuchado de boca de Fernández una trama de novela policial para el escape de la ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción.

Durante treinta minutos, el jefe de Estado argentino y el canciller dialogaron en privado. Cuando terminó la llamada, Holguín devolvió el celular al embajador Fuks y le comunicó que debía abandonar Quito en las próximas 72 horas. Tras la notificación oficial, y cuando ya estaba afuera de la Cancillería, Fuks informó a Buenos Aires que había sido expulsado de Ecuador.

Un día después de la conversación de alto nivel, el canciller Holguín compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en una sesión informativa que se dividió en pública y reservada. En esta segunda parte del cónclave parlamentario, Holguín contó su versión sobre la conversación mantenida con el presidente argentino.

Un asilo sin sustento

De acuerdo al relato que hizo Holguín de su conversación telefónica con Fernández, el gobierno argentino estaba considerando retirar el asilo que había concedido en diciembre de 2022 a Duarte pues detectó que era falso el argumento original que se sustentaba en el interés de protección de un hijo menor de edad, de nacionalidad argentina, que la ex ministra adoptó con su ex esposo, un ciudadano argentino. El asilo era a la espera de un salvoconducto que le permitiera al menor viajar a Argentina a reunirse con su padre.

El ministro del Interior, Juan Zapata, comentó acerca del pedido de Adrián Viotti, miembro de la misión diplomática argentina, de que se retire el patrullero que vigilaba la Embajada en Quito.

Es que a Buenos Aires había llegado la información de que el padre del menor ingresaba a la Embajada de Argentina en Quito sin ningún tipo de restricción para visitar al niño. Públicamente, ante la comisión del Congreso, el viceministro de Movilidad, Luis Vayas, aseguró que “Fuks decía que las visitas eran continuas del padre del menor”.

Durante el mismo tramo público de la sesión en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que el 3 de marzo, Adrián Viotti, ministro de la sección política de la misión argentina en Quito, pidió que se retire de la puerta de la Embajada argentina al patrullero que daba seguridad “porque le parecía incómodo” y que “no se realice el registro de los vehículos que ingresan o salen del lugar sean o no sean diplomáticos”. La Policía accedió al pedido porque Viotti argumentó que de no hacerlo podría haber consecuencias en el plano diplomático.

Con el pedido de que la Policía ecuatoriana no registre los autos que ingresaban y salían de la Embajada, Duarte pudo abandonar la residencia del embajador en un vehículo diplomático. Sobre esto, una comunicación oficial de la Cámara de Diputados de Argentina resolvió convocar al canciller argentino Santiago Cafiero para informar si es cierto que hubo un asado en la Embajada en Quito y si a esa reunión asistió el embajador de Venezuela: “En caso afirmativo, (informar) si existió algún contacto entre dicho embajador y la señora Duarte Pesantes y si le fue facilitado el acceso a la sede al vehículo oficial de la embajada venezolana”.

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, compareció ante la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte. (Twitter/ Comisión de Fiscalización). El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, compareció ante la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte. (Twitter/ Comisión de Fiscalización).

En ese contexto, aprovechando la celebración de un asado, que se hizo para despedir a un agregado militar en la sede diplomática argentina en Quito, el pasado viernes 10 de marzo, Duarte habría escapado. De manera pública, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Holguín confirmó que a ese asado sólo asistieron vehículos diplomáticos.

Holguín ha reiterado públicamente que, por lo menos, hubo negligencia de la Embajada argentina en la fuga de la ex ministra o, en el peor de los casos, hubo complicidad de la misión diplomática.

Duarte habría salido sola de la Embajada de Argentina y su hijo habría salido en días anteriores y estaría en Guayaquil.

Luego, la ex ministra habría dejado el país en un vuelo clandestino que la llevó hasta Venezuela.

El martes por la tarde, Holguín dijo ante la prensa que “no hay registro de que María de Los Angeles Duarte ha salido de manera regular de Ecuador” y tampoco “hay registros de que Duarte haya entrado a Colombia de manera regular”.

Información a destiempo y distintas versiones

El presidente Fernández habría asegurado, en la comunicación telefónica de alto nivel con el canciller ecuatoriano, que el embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, no entregó a tiempo la información sobre el escape de Duarte a las autoridades argentinas. Por eso el canciller argentino llamó recién el lunes, a las 17h29, a su homólogo ecuatoriano y le contó lo sucedido.

El presidente argentino Alberto Fernández no habría recibido información inmediata sobre el escape de María de los Ángeles Duarte. (Foto AP/Natacha Pisarenko). El presidente argentino Alberto Fernández no habría recibido información inmediata sobre el escape de María de los Ángeles Duarte. (Foto AP/Natacha Pisarenko).

En declaraciones a Urbana Play de Argentina, el embajador Laborde dijo que el lunes en la tarde Duarte pidió ser recibida por él y se le dio cita para el martes a las 11h00 (hora de Caracas). En esa cita, que habría durado 20 minutos según Laborde, Duarte “simplemente lo que hizo fue informar que se encontraba con Caracas”.

Un comunicado oficial de Argentina, emitido el martes, aseguró que: “Durante el pasado fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2023 y encontrándose el embajador Fuks desempeñando distintas tareas inherentes a su labor diplomática, no se registró presencia en el ala del edificio en la que Duarte Pesantes habitaba, distante de la residencia oficial del representante argentino, por lo que se procedió a hacer las recorridas correspondientes de las distintas dependencias, sin ubicar su paradero”.

Un pedido de Cristina Kirchner

En la comparecencia pública, Holguín dijo que “información pública de Argentina manifestaba en ese momento (octubre del año pasado) que se ha destrabado la aprobación del senado argentino para autorizar a que venga como embajador, el señor Fuks, una vez que, por pedido de la señora Cristina Kirchner (vicepresidenta de Argentina), se comprometa al regreso de María de los Ángeles Duarte y a conseguir un salvoconducto”.

En octubre de 2022, el embajador argentino Gabriel Fuks presentó al presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, las cartas credenciales, firmadas por Alberto Fernández, que lo acreditaban como nuevo representante argentino ante Ecuador. En octubre de 2022, el embajador argentino Gabriel Fuks presentó al presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, las cartas credenciales, firmadas por Alberto Fernández, que lo acreditaban como nuevo representante argentino ante Ecuador.

En diciembre de 2022, el gobierno argentino concedió el asilo diplomático a Duarte y pidió un salvoconducto. Sin embargo, Ecuador negó conceder ese beneficio para que la ex ministra saliera de la Embajada argentina. En enero de 2023, Holguín habló con Infobae y consideraba al tema como “un caso cerrado para Ecuador”.

Por su parte, en sus más recientes declaraciones, Laborde explicó que Duarte no está en la Embajada en Caracas y señaló que el asilo concedido a la ex ministra sólo es efectivo en suelo argentino: “María Duarte me llamó el lunes a mi privada, me pidió una cita se la concedí. Argentina le dio asilo político en diciembre del año pasado, asilo que se hace efectivo en el momento que ella pisa suelo argentino… si ella fuera a Argentina; ella me manifestó que no piensa ir a Argentina, ahí se concreta el asilo político. Mientras ella no esté en Argentina, ahora está en Venezuela, no tiene asilo político”, aseguró.

María de los Ángeles Duarte fue condenada, en 2020, a ocho años de prisión por cohecho, un delito de corrupción en contra de la administración pública que fue juzgado dentro del caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó el ex presidente Rafael Correa, también condenado. Duarte fue tres veces ministra durante el gobierno de Correa.

