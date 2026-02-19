El avión que traería repuestos para los aviones F16, se rompió y tuvo que regresar de urgencia a El Palomar

Se trata de Hércules TC-66 “Polo Sur” de la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo un desperfecto técnico presuntamente derivado de una pérdida de líquidos hidráulicos.
Los Hércules de este tipo están diseñados para carga y para el transporte de tropas, cuentan con rampa trasera y son capaces de recorrer distancias superiores a los 3.000 kilómetros con una tripulación de dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga.
Gentileza de MinutoUno.-
