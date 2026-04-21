EDICTO JUDICIAL

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No17 del Departamento Judicial de La Plata a cargo

de la Dra. Sandra Nilda Grahl, Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana Karina Noel sito en la calle 13 N°

688 1/2 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, comunica por el término de cinco días que en

los autos caratulados «MARZIONI LAUTARO LUIS S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)», con fecha

23/2/2026 se ha decretado la apertura del concurso preventivo de MARZIONI LAUTARO LUIS, DNI

35648629, con domicilio en la calle 9 de julio 1689 de la ciudad de Roque Pérez, la que se encuentra

consentida y firme. La Sindicatura interviniente es el Cdr. LUIS RAUL ZAMBIASIO con domicilio constituído

en calle 61 Nro 453 de La Plata abierta al público los días hábiles de 09 a 16 hs. previo turno telefónico al

2392-610542. Se fijó hasta el día 29/05/2026, a fin que los acreedores presenten al Sr. Síndico los títulos

justificativos de sus créditos en la forma indicada en el art. 32 de la LCQ; hasta el día 12/06/2026 para la

impugnación en los términos del art 34 de la LCQ; hasta el día 15/07/2026 para la presentación por el la

Sindicatura de los informes individuales del art. 35 de la LCQ; el día 12/08/2026 como fecha límite para el

dictado de la resolución el art. 36 de la LCQ; hasta el día 10/09/2026 para la presentación por el Síndico del

informe general del art. 39 LCQ; 24/09/2026 como fecha límite a los efectos previstos en el art. 40 de la

L.C.Q.,28/08/2026 como fecha límite para que la deudora formule la propuesta del art. 41 de la LCQ y

09/10/2026 como fecha límite para el dictado de la resolución de art. 42 de la LCQ, fecha en la que se

establecerá la fecha límite para el periodo de exclusividad, presentación de la propuesta de acuerdo y la

fecha de lay la fecha de la audiencia prevista en el art. 45 de la LCQ. La Plata, 15 de abril de 2026.

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