5 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Dispusieron el cesanteo de 11 trabajadores del Hospital Garrahan

Redacción 3 horas atrás

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó ayer miércoles la medida que dispuso el cesanteo de 11 trabajadores del Hospital Garrahan, entre ellos 10 delegados gremiales, por una toma de octubre del año pasado.

“Los responsables de la toma de las oficinas de la Dirección Médica del hospital no estaban cuidando niños ni defendiendo al equipo de salud. Llevaban adelante una acción política para reclamar el cobro de días en los que no trabajaron, poniendo en riesgo el funcionamiento del hospital”, expresó Lugones.

En el posteo, el ministro de Salud nacional remarcó: «En el Garrahan se cuida a los niños y en la Argentina se cumple la ley».

Y destacó que “mientras algunos vienen hace meses intentando obstaculizar las tareas del hospital, el Garrahan sigue creciendo: realiza cirugías de alta complejidad, recibe a niños de todo el país y fortalece su rol como hospital pediátrico de referencia en la región”.

Noticias Argentinas.-

Mario Lugones, ministro de Salud. (Foto: Archivo NA)
(Foto: Archivo NA).-

 

 

Más historias

El Vaticano inició una profunda limpieza del Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina

1 hora atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL JUEVES 5: FARMACIA LARA

2 horas atrás Redacción

Fuerte caída en la producción y ventas automotrices

3 horas atrás Redacción