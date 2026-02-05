Dispusieron el cesanteo de 11 trabajadores del Hospital Garrahan

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó ayer miércoles la medida que dispuso el cesanteo de 11 trabajadores del Hospital Garrahan, entre ellos 10 delegados gremiales, por una toma de octubre del año pasado.

“Los responsables de la toma de las oficinas de la Dirección Médica del hospital no estaban cuidando niños ni defendiendo al equipo de salud. Llevaban adelante una acción política para reclamar el cobro de días en los que no trabajaron, poniendo en riesgo el funcionamiento del hospital”, expresó Lugones.

En el posteo, el ministro de Salud nacional remarcó: «En el Garrahan se cuida a los niños y en la Argentina se cumple la ley».

Y destacó que “mientras algunos vienen hace meses intentando obstaculizar las tareas del hospital, el Garrahan sigue creciendo: realiza cirugías de alta complejidad, recibe a niños de todo el país y fortalece su rol como hospital pediátrico de referencia en la región”.

Noticias Argentinas.-

Mario Lugones, ministro de Salud. (Foto: Archivo NA)

(Foto: Archivo NA).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...