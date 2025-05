Diputados aprobó la suspensión de las PASO en la Provincia

Tras varios meses de discusiones y de incertidumbre respecto de cómo se votará en la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados aprobó la suspensión de las PASO, únicamente para esta elección, con más de dos tercios de los votos.

De esta manera, el pueblo bonaerense votará dos veces este año. La primera, el siete de septiembre, para elegir a las autoridades provinciales con boleta sábana tradicional, mientras que el domingo 26 de octubre será el turno de las nacionales, con el estreno de la Boleta Única Papel (BUP).

Pese a que hubo varios proyectos en el tintero, la iniciativa que se aprobó provino del Poder Ejecutivo y tuvo su media sanción en el Senado el pasado 16 de abril. En medio de una feroz interna, y con un proyecto de elecciones concurrentes presentado por Teresa García, la presidenta del Partido Justicialista nacional, Cristina Fernández de Kirchner, cedió en la discusión con el kicillofismo y lanzó un extenso posteo en redes sociales para ordenar a sus legisladores para que aprueben el proyecto del Gobernador.

Horas antes hubo una importante reunión que convocó la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, junto a los presidentes de los bloques de la Legislatura para terminar de definir los plazos electorales. En dicho encuentro, al que faltaron los presidentes de los bloques oficialistas en la Legislatura, la Justicia volvió a reiterar su pedido de extender los plazos electorales.

La Junta subrayó que «esta rigidez resulta anacrónica si se considera que fue pensada para un padrón de menos de un millón de electores, frente a los más de 14 millones habilitados en las elecciones de 2023, lo que implica una magnitud operativa y organizativa radicalmente distinta».

El bloque de la Izquierda votó en contra de la iniciativa por sostener que es inconstitucional, según las palabras del diputado Guillermo Pacagnini, primer orador de la jornada. Luego fue el turno del diputado Gustavo Pulti, quien aseguró: “No se pueden hacer dos elecciones en un mismo día. Esa fue la decisión que tomó el Gobernador. Con el promedio de votantes que tiene cada mesa electoral, si tuviéramos una elección con el 65 o 70% de presencia, tendríamos una elección de tres minutos por voto, más de 22 horas en el día”.

“La Junta Electoral, que es la que se tiene que expedir, le ha hecho saber al Senado y a Diputados que no puede tomar los plazos de la ley de 1946. Treinta días de inscripción de candidatos, 20 días a partir de la aprobación de las boletas. En diez días corridos tiene que determinar la viabilidad de todos los candidatos, que en el año 2023 generaron más de 6000 expedientes. Más de 10.000 candidatos van a tener que ser verificados en estos diez días”, continuó el legislador de Mar del Plata.

Luego le tocó el turno al diputado Sebastián Pascual (LLA), quien sostuvo que siempre estuvo en contra de las PASO y añadió: “La gente no tiene que pagar los costos de la política. Esta demora en la decisión que se tomó el día de hoy fue pura y exclusivamente culpa del Gobernador, del espacio al cual representa, por la interna que tienen ustedes. Nosotros somos rehenes hace meses de la interna de un partido”.

Laura Cano, del Frente de Izquierda, sentenció: “Acá lo que se está dirimiendo es la interna del partido de gobierno y nos quieren hacer creer que la discusión es ahorrar dinero, es suspender las PASO porque hay que ahorrar. No señor, digamos las cosas como son. Tienen a la Legislatura envuelta en una interna del partido de gobierno desde hace más de dos meses. Quieren hacer unas elecciones a la carta, entonces van modificando cosita por cosita”.

Tras las palabras de Cano llegó el turno de Susana González (UP), quien sostuvo: “Hubo un empeño en poder generar trabas a todo esto. El año pasado presentó (Rubén) Eslaiman un proyecto para suspender las PASO, ley que no tuvo tratamiento. Después el Gobernador en Asamblea Legislativa nos pidió celeridad. Y se ha hecho todo para que no haya celeridad”.

“Nosotros presentamos una ley de PASO que requería suspender, pero que no aclaraba en qué plazos iba a suceder la elección. Nosotros presentamos un proyecto estableciendo los pasos y en comisión no quisieron hacer tratamiento conjunto para atender estos problemas que nos afectan a todos, incluso a los propios partidos que también trabaron el tratamiento. Ahí no quisieron comisión conjunta”, añadió la legisladora de Ensenada.

González lanzó duras críticas hacia sus propios compañeros de bloque, principalmente a los referenciados con Cristina Kirchner: “Algunos querían que Axel Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional. Tratar de decir que ‘el propio espacio es quien no acompañaba a Kicillof’. Yo he sido oposición en esta Cámara y he tenido que aguantarme cuando perdíamos las votaciones, porque para eso era oposición y son las reglas del juego”.

En esa línea, cargó contra Facundo Tignanelli, sin nombrarlo. “Lo que yo no puedo tolerar es que nosotros, que somos oficialismo, seamos los que pongamos palos en la rueda. No al gobernador, porque los plazos no son del gobernador, sino a la Junta Electoral. Hoy convocó a una reunión y debo decir tristemente que mi presidente de bloque no fue a esa reunión. Lamento mucho que este bloque actúe como si fuese un bloque de la oposición por el solo hecho de que le vaya mal al gobernador Kicillof”, enfatizó.

Cuando habló Florencia Retamoso (LLA), sostuvo: “Kicillof les robó la plata a los bonaerenses porque se hace una suspensión de PASO. Nosotros presentamos un proyecto para derogar las PASO, porque creemos que es un gasto que deben hacer los partidos políticos”.

Por su parte, el diputado Ricardo Lissalde cuestionó la suspensión de las PASO y sostuvo: “Vos tenés que ir por el partido político al que pertenecés o no podés ser candidato por ningún lado. Lo que hay que profundizar para evitar que hagan trampa, lo van a suspender. Pero lo más insólito de todo es que lo vamos a suspender y no lo reemplazamos por otro sistema. Porque los partidos políticos no tienen organizados sus candidatos. Hay que militar de chupamedias con el que te va a poner, en vez de militar con la gente para vos representar y traer la voz del que te va a votar”.

Luego habló la presidenta del bloque de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, quien sentenció: “Esta cámara no procrastina, los que sí lo hacen son los que llevan adelante los procesos y tienen que encargarse de afrontar los procesos, porque este es un sistema democrático y tiene que resolver. Nosotros hoy estamos dando sanción a una ley por la que no tuvimos una discusión, que se originó en el Senado, donde nos traen plazos desde el Senado. Y nosotros, entendiendo que hay cuestiones que deben ser mejoradas”.

Acto seguido habló el titular del bloque Acuerdo Cívico UCR+GEN, Matías Civale, quien sostuvo: “Más de tres veces hubo sesiones cayéndose y vinimos a sesionar igual y en estos cuatro meses ha pasado de todo en este país. En este tiempo el presidente dejó de considerar al FMI como un organismo nefasto y pasó a ser el salvador que nos endeudó en más de 20 mil millones. El endeudamiento dejó de ser algo ilegítimo que iban a pagar las generaciones futuras para ser la única salida que tiene el país”.

Gustavo Cuervo, de Unión Renovación y Fe, aseguró durante su intervención: “Estos meses fuimos testigos de algunas actitudes mezquinas respecto al abordaje de determinados temas. Como el del IOMA, que no avanzamos en ninguna discusión. El mejor ejemplo es el que tiene que ver con los distintos proyectos de reforma electoral. Hemos defeccionado en nuestra tarea legislativa. No nos hemos hecho cargo del tema. Permitimos que el debate se dé en los medios, en las redes sociales, en la vida interna de los partidos, pero no hemos cumplido nuestro rol aquí, debatiendo y generando soluciones para el sistema electoral”.

Cuando llegó el turno del presidente del bloque de UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, expresó: “El 4 de septiembre del 2024 presentamos un proyecto de modificación con la BUP para modernizar el sistema electoral. No está bien que cuando la Legislatura vota lo que yo quiero, es buena, y cuando no vota lo que yo quiero, es mala. Eso le hace daño a la democracia. Para sancionar una ley hay que construir una mayoría”.

“Tenemos un sistema bicameral. Dicen que ‘trabaron el tratamiento de un proyecto’ o ‘procrastinaron’, pero el Gobernador envió el proyecto para suspender las PASO el 7 de abril de 2025. Como tenemos un sistema bicameral, el Ejecutivo eligió enviarlo al Senado. El 15 de abril el Senado eligió tratarlo. Las recomendaciones de la Junta Electoral llegaron antes de que el Senado trate el proyecto de ley pidiendo una modificación en el programa que era distinto al que había mandado el Gobernador en el proyecto. Cinco días hábiles después Diputados le dio la media sanción que le faltaba al proyecto de ley que envió el Gobernador. Todo el procedimiento comenzó el 7 de abril y el 28 de abril hay ley. Es para felicitar a la Legislatura”, continuó Garciarena.

Luego llegó el turno de Matías Ranzini, presidente del bloque PRO, quien expresó que “Garciarena tiene razón cuando plantea que venimos debatiendo este proyecto desde hace bastante tiempo”. Allí añadió: “Hubo tiempo de debatir, hubo tiempo de sentarnos, pero nada de eso se dio. Hace más de dos meses que estamos con este tema en las bancas y mientras nosotros estábamos en esta situación, el Poder Ejecutivo nos ordenaba venir a sentarnos y tratar el proyecto”.

“El Gobernador, en forma muy tardía, envió el proyecto para suspender las PASO. ¿Qué era lo que tenía que esperar, una situación interna de su partido político? Sin embargo el Senado lo trató rapidísimo y lo mandó acá como nosotros lo recibimos. Fue tan nulo este proceso de comunicación entre los poderes, que hoy, más allá de darle una sanción definitiva, nos convencimos de que el Poder Ejecutivo subestimó el armado de un proceso electoral para la provincia de Buenos Aires”.

Para finalizar, habló Facundo Tignanelli. Sostuvo que la suspensión de las PASO “trae certidumbre sobre lo que se estaba discutiendo en la política bonaerense, que tiene que ver con el calendario electoral. No teníamos estas discusiones antes de la llegada al gobierno de Javier Milei. Sí creo que quien desordena el calendario electoral es el Presidente”.

“La otra parte del debate estaba saldada con el decreto firmado por el Gobernador, que tenía que ver con el cronograma electoral con el desdoblamiento de las elecciones. El tercer punto parece ser tomar un disfrute, que tiene que ver con los famosos y benditos plazos. A mi entender, la ley 5109 es clara, habla de plazos que son claros. El bloque oficialista tiene 37 diputados, somos minoría en esta cámara y la de Senadores. Como el sistema democrático lo manda, tiene que ver con la búsqueda de consensos y no con la imposición de lo que uno quiere”, añadió el presidente del bloque oficialista.

“A mí me llaman mucho la atención algunos legisladores que toman la palabra, que critican el dedo, el sistema de selección, y no les conozco una interna ganada en ningún lado. Y están acá y pueden opinar. Ese dedo tan cuestionado es quizá, en términos del peronismo, el que nos permitió ganarle a Mauricio Macri en el 2019 cuando muchos no tenían confianza en que se le podía ganar. Ese mismo dedo arbitrario es el dedo que definió, sin siquiera mediar opiniones, que el actual gobernador encare la elección del año 2019. Entonces, lo mínimo que se puede pedir es coherencia y no ser hipócrita. No puede ser que cuando la Legislatura funciona de acuerdo a mis intereses es maravillosa, y cuando no funciona de acuerdo a mis intereses es un desastre. Lo mismo apunta al resto de las fuerzas políticas. Porque este no es un tema solamente del peronismo”, sentenció.

Allí añadió: “Es importante que los liderazgos sean los que toman definiciones políticas. Y quienes pertenecemos a estructuras políticas aceptemos esos liderazgos y esas conducciones”.

Gentileza de REVISTA LA TECLA. LATECLA.INFO

